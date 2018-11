Le prix du café augmente encore chez Tim Hortons

Depuis hier, il en coûte plus cher pour acheter un café chez Tim Hortons. La hausse de prix est d’environ 5 cents, selon le type de format acheté.

Le prix d’un café de format moyen est ainsi passé hier de 1,94 $ à 2 $ (avec taxes) chez Tim Hortons au Québec.

Au cours des quatre dernières années, le prix du café de format moyen a progressé de plus de 17 % chez Tim Hortons.

En novembre 2014, le même type de format de café se vendait 1,70 $ (avec taxes) dans les succursales Tim Hortons au Québec.

Cette hausse de prix surprise chez Tim Hortons se veut nationale et toucherait l’ensemble de ses restaurants franchisés au pays.

Plusieurs clients, rencontrés hier au Tim Hortons du quartier Lebourgneuf à Québec, ont indiqué au Journal que cette nouvelle hausse avait un goût amer.

« Il aurait pu au moins nous prévenir. Encore une hausse de prix tout juste avant Noël. C’est très apprécié de leur part », a ironisé un client de longue date de Tim Hortons.

Cette hausse arrive alors que le principal concurrent de Tim Hortons, le géant McDonald’s, offre le café, le matin, à 1,15 $ (avec taxes), tous formats confondus, jusqu’à la fin du mois de novembre à sa clientèle au Québec.

Chez Tim Hortons, personne n’était disponible, hier, pour commenter cette nouvelle hausse de prix du café dans ses succursales.

Lors de la dernière hausse du prix de ses cafés, en août 2017, la maison-mère de Tim Hortons, Restaurant Brands, avait placé des affiches dans les vitrines de ses restaurants tout en justifiant une hausse de ses coûts d’exploitation.

Cette hausse de prix survient alors que le prix mondial du café est à la baisse sur les marchés boursiers.

Depuis un an, le cours mondial du café est en baisse de 13 %. Hier, la livre de café s’échangeait à 1,08 $ US à la Bourse de Chicago.

Malgré cette hausse, le prix d’un café filtre moyen chez Tim Hortons (2 $) demeure le plus abordable comparativement à McDonald’s (2,05 $ en temps normal), à Second Cup (2,58 $), à Café Van Houtte (2,75 $) et à Starbucks (2,80 $). Les prix peuvent varier selon les régions.

Revenus en croissance

Au dernier trimestre, les ventes comparables par établissement n’ont progressé que de 0,6 % chez Tim Hortons.

Depuis la mi-juillet, Tim Hortons offre les déjeuners toute la journée dans ses restaurants.

Au troisième trimestre, les revenus de la maison-mère de Tim Hortons, Restaurant Brands, ont totalisé 1,38 milliard $ US, en hausse par rapport à ceux de 1,21 milliard $ US du même trimestre l’an dernier.

Le bénéfice attribuable aux actionnaires de la société d’Oakville, en Ontario, s’est élevé à 133,6 millions $ US, soit 53 cents US par action, contre 91,4 millions $ US, ou 37 cents US par action, un an plus tôt.

Restaurant Brands détient les chaînes Tim Hortons, Burger King et Popeyes Chicken.