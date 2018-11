Le «tyran de la Beauce» condamné à une peine de 23 ans

Dans un jugement sévère à l’endroit d’un père qui a abusé de sa conjointe, de ses neuf enfants et de trois voisines, le juge René de la Sablonnière a condamné le «tyran de la Beauce» à 23 ans de détention.



Pendant deux décennies, l’accusé de 64 ans a fait régner un régime de terreur dans sa famille. En plus d’avoir battu ses enfants et sa conjointe à coups de poing, de pied et de ceinture, et d’avoir menacé de mort la fratrie avec son arme à feu, il a agressé sexuellement certaines de ses filles et trois mineures du voisinage.



Le résumé des faits, rempli d’atrocités, a été lu par le juge pendant plus de 30 minutes, rappelant l’horreur de ce que les victimes ont vécu.



Relisant le témoignage d’une des filles de l’accusé qui relatait le climat familial «atroce», le juge René de La Sablonnière a flanché et a dû retenir ses émotions. Ce dernier s’est ressaisi pendant de longues secondes avant de s’excuser et de poursuivre.



En raison de sa détention provisoire, le «tyran de la Beauce» devra purger une peine de 18 ans et 6 mois à compter d’aujourd’hui. Il ne pourra bénéficier d’une libération conditionnelle avant 8 ans et 6 mois. Le Tyran a aussi été déclaré délinquant à contrôler pour 10 ans suivant sa libération.



LE tyran a été reconnu coupable à 47 chefs d’accusation de voies de fait armées, voie de fait causant des lésions, agressions sexuelles, contacts sexuels et menace de mort sur 13 victimes.



Il a été arrêté en novembre 2015 après la dénonciation de plusieurs de ses enfants et détenu depuis ce temps.



En 1997, le Boureau de Beaumont avait été condamné à 22 ans d’emprisonnement. Pour sa part, Jacques Vachon, le bourreau de Saint-Just-de-Bretonnières a reçu une peine de 18 ans.