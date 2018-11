Les méchants médias de Québecor

De dire Gabriel Nadeau-Dubois : c’est à cause des médias qui ont manipulé le peuple.

Donc, si vous êtes d’accord avec la position de Québec solidaire, vous êtes intelligent et vous avez du jugement.

Mais si vous êtes d’accord avec la CAQ (donc, si vous faites partie de la majorité des Québécois), vous êtes un faible d’esprit, vous n’avez aucun libre arbitre et vous avez été manipulé par les médias.

On reconnaît la légendaire arrogance de la gauche.

3) Si tu ne crois pas à la Vérité telle que présentée par la gauche, c’est que tu es possédé par un esprit malin. Ou que tu as été manipulé par les méchants médias.

Va voir sainte Manon et l’ange Gabriel, et ils vont te déprogrammer pour que tu puisses enfin voir la lumière et pencher du bon bord.