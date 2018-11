Les Sabres stoppés par le Lightning

La série de victoires des Sabres de Buffalo s’est arrêtée à 10, jeudi soir, à Tampa, où le Lightning s’est imposé 5 à 4. C’est Cédric Paquette qui a fait la différence avec son cinquième but de la saison, marqué en fin de troisième période.

Malgré la défaite, les hommes de Phil Housley ont égalé la plus longue série victorieuse dans l’histoire de l’organisation. Les Sabres avaient également réalisé l’exploit de remporter 10 matchs consécutifs en octobre 2006 et en janvier 1984.

Alex Killorn et Nikita Kucherov ont chacun inscrit un but et une mention d’aide pour l’équipe locale, qui a repris le premier rang du classement général de la Ligue nationale de hockey grâce à ce gain. Pour sa part, Victor Hedman a obtenu deux mentions d’aide.

Après avoir raté les 16 derniers matchs du Lightning en raison d’une blessure au bas du corps, l’attaquant Ondrej Palat a célébré son retour au jeu en obtenant une passe décisive sur le but gagnant.

Du côté des Sabres, Jeff Skinner a été blanchi de la feuille de pointage. Avant d’affronter le Lightning, l’attaquant de 26 ans avait récolté 15 points à ses 13 derniers matchs.

Cette fois, c’est Sam Reinhart qui a été le joueur le plus productif des Sabres en inscrivant deux buts. Pour sa part, Jack Eichel a amassé deux mentions d’aide.

Carter Hutton a fait face à 37 tirs devant la cage des visiteurs. À l’autre bout de la patinoire, Louis Domingue a réalisé 18 arrêts.