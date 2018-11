Les Screaming Eagles freinent les Huskies

Les Huskies de Rouyn-Noranda ont subi un premier revers en 11 matchs, jeudi soir, à Sydney, alors que les Screaming Eagles de Cap-Breton les ont vaincus 3 à 2.

Leon Gawanke a marqué le but gagnant pour l’équipe locale dans la 14e minute de jeu de la troisième période. Gabriel Proulx et Ian Smallwood ont été les autres marqueurs des Screaming Eagles, qui ont remporté cinq de leurs six derniers matchs.

Du côté des Huskies, premiers au classement de la LHJMQ, Peter Abbandonato et Tyler Hinam ont touché la cible. Pour sa part, Samuel Régis a amassé deux mentions d’aide.

Kevin Mandolese a réalisé 34 arrêts devant la cage des favoris de la foule. À l’autre bout de la patinoire, Samuel Harvey a cédé trois fois sur 27 lancers.

Cinq points pour Khovanov

Alexander Khovanov a amassé cinq points, dont trois buts, dans une victoire de 7 à 1 des Wildcats de Moncton face aux Cataractes, à Shawinigan.

Il s’agit d’une nouvelle marque personnelle pour l’attaquant de 18 ans, qui n’avait jamais inscrit plus de trois points dans un même match.

Adam Capannelli a inscrit deux buts. Pour sa part, Jeremy McKenna a enfilé l’aiguille une fois en plus d’obtenir deux mentions d’aide.

Leon Denny a privé le gardien Francis Leclerc d’un deuxième blanchissage cette saison en marquant en avantage numérique avec moins de deux minutes à faire au temps réglementaire. Leclerc a réalisé un total de 26 arrêts.

Cette victoire des Wildcats, qui avaient perdu leurs deux derniers affrontements, leur permet de s’emparer du deuxième rang du classement général.

L’Armada l’emporte face aux Mooseheads

Alexander Katerinakis a marqué deux buts en fin de match pour permettre à l’Armada de Blainville-Boisbriand de s’imposer 3 à 1 devant les Mooseheads de Halifax au Centre d'excellence Sports Rousseau.

Katerinakis a inscrit le but gagnant dans la 15e minute de jeu du troisième vingt. Cinq minutes plus tard, il scellait l’issue de la rencontre en comptant dans un filet désert.

Simon Pinard a été l’autre marqueur de l’Armada tandis que Jared McIsaac a été le seul joueur des Mooseheads à secouer les cordages.

Émile Samson a connu un fort match devant la cage de l’équipe locale en repoussant 35 tirs.