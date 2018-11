Mike Ward, éternelle victime

« On a parlé pendant un bout de temps [dans le podcast] de la mafia, pis des Hells, pis j’ai juste dit “tsé le monde de la mafia et les Hells, si t’as pas de problèmes avec eux autres, ils auront pas de problèmes avec toi. Si tu leur dois pas d’argent, c’est des bons gars”. Pis là, j’arrive au Québec, et là je vois, genre, Journal de Montréal : “Mike Ward dit que les Hells, c’est des très bons gars”. C’est comme, c’est pas exactement ça que j’ai dit. Pis, Denis Lévesque qui invite ses experts... Pis... ça a pas de criss d’allure ! »

Le 22 novembre, voici ce que titrait la Montreal Gazette : « “Very good guys”: Mike Ward says Hells Angels protected him after Cédrika Provencher joke ».

Le 23 novembre, le National Post ET le Edmonton Sun publiaient un texte, dont voici le premier paragraphe : « The Hells Angels are “very good guys”, Quebec comedian Mike Ward says during the latest episode of a popular podcast hosted by American media star Joe Rogan ».