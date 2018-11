Noël débarque dans les radios

Les radios musicales n’ont pas attendu au 1er décembre pour entrer en mode festif.

Les récentes bordées de neige et l’arrivée hâtive du temps froid ont poussé certains animateurs à glisser des chansons de Noël en ondes au cours des dernières semaines. Le bal a toutefois été officiellement lancé jeudi.

Chez Rouge, Véronique Cloutier a ouvert les valves dans son émission, Véronique et les Fantastiques. Pour marquer le coup, l’animatrice a choisi la relecture de Jingle Bells de Michael Bublé et des Puppini Sisters. Du côté de Rythme FM, la saison sera lancée samedi à 16 h lors d’une émission spéciale pilotée par Denis Fortin. Et lundi, Guylaine Tanguay, Roch Voisine, Ludovic Bourgeois et Ginette Reno chanteront Noël durant L’incroyable retour de Sébastien Benoit, Marie-Ève Janvier et Alexandre Barrette en direct de l’Hôpital Sainte-Justine.

« Les auditeurs nous appellent pour nous dire qu’ils ont le goût d’entendre des chansons de Noël », affirme Diane Patenaude de Rythme FM.

De Katy Perry à Roch Voisine

Aux dires des acteurs du milieu, Katy Perry pourrait dominer les ondes avec Cozy Little Christmas, une pièce originale qu’on qualifie de « ver d’oreille ». « C’est une chanson bien bâtie et agréable à écouter », indique le directeur musical des réseaux Énergie et Rouge, Jean-Pascal Lemelin. Chez Rythme FM, on parle d’un « futur classique du temps des fêtes ».

Toujours du côté anglophone, la reprise de White Christmas de Calum Scott devrait également tirer son épingle du jeu, tout comme les extraits des nouveaux albums de Noël de John Legend, Jessie J et Serena Ryder.

En français, on devrait mettre l’accent sur Roch Voisine, qui revient avec Mon premier blanc sapin, fruit d’une collaboration avec Jeff Smallwood. Guylaine Tanguay sera également à surveiller, tout comme Ryan Kennedy, qui vient de lancer Dear Christmas, un titre folk et mélancolique pondu en franglais.

Des classiques

Parmi les classiques qu’on devrait entendre à répétition au cours du prochain mois, signalons Do They Know It’s Christmas du collectif Band Aid, Happy XMas (The War is Over) de John Lennon, 23 décembre de Beau Dommage, Fa la la de Bündock et All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey.

Parus en 2017, Noël est arrivé des Trois Accords et Santa’s Coming For Us de Sia se frayeront également un chemin en ondes, nous dit-on.