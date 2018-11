Philippe Falardeau souhaite plus de débats grâce au cinéma québécois

À 50 ans et après plusieurs longs métrages, Philippe Falardeau croit toujours en l'importance de susciter des débats grâce au cinéma québécois. Voilà pourquoi le réalisateur a accepté d'être le porte-parole de «Pour la suite du film», un guide d'analyse filmique destiné aux étudiants et aux professeurs.

«Dans un contexte contemporain où l'image est prédominante, elle est partout, elle est importante [...], c'est important d'enseigner à ne pas être passif devant les images, de décoder les intentions des auteurs, des médias, des politiciens, des gens qui font de la propagande», a-t-il laissé savoir jeudi, en conférence de presse.

En ce sens, il qualifie l'ouvrage de l'Association des cinémas parallèles du Québec – disponible sur le site cinemasparalleles.qc.ca – de «multiplicateur de connaissances». Écrit par Henri-Paul Chevrier, le guide a été conçu pour aider à critiquer les films, mais aussi apprécier davantage le septième art. Il renferme plusieurs éléments de réflexion.

Beaucoup à faire

Pour Philippe Falardeau, il est clair que le cinéma québécois n'en fait pas assez afin de stimuler les échanges d'idées.

«Le problème, c'est que quand tu fais un film et tu penses que ça va créer un débat, ça ne le fait pas du tout. Je pensais qu'avec ¨Monsieur Lazhar¨, il y aurait un débat sur l'enseignement, l'école, l'immigration... Y'a rien eu de tout ça. En rétrospective, je pense que quand un film est réussi émotivement, ça écrase tout le reste. Les gens sont touchés; ils ne vont pas se mettre à débattre d'idées et de questions.»

Pourtant, le cinéaste avait offert des pistes pour débattre de certains sujets dans ses récents films.

«Y'avait des choses que je lançais dans ¨Monsieur Lazhar¨ sur jusqu'où on va dans les règlements par rapport aux relations des adultes avec les enfants, de ne pas toucher les enfants, par exemple. Ç'a été totalement absent de la réaction du public, mais aussi dans les journaux. Avec ¨Guibord s'en va-t-en guerre¨, la même chose. J'ai fait une comédie, traité de politique, mais on dirait que le fait que c'est une comédie est venu mettre K.O. la dimension politique, comme si on ne pouvait pas être sérieux parce que c'est une comédie.»

Prioriser le contenu

Son regard sur son travail a donc inévitablement changé. «T'as l'impression, des fois, qu'un film sort et il est jugé sur sa force artistique, l'impression qu'il laisse aux gens et sa force au box-office. Et donc, y'a un certain facteur de découragement chez moi, surtout après ¨Guibord s'en va-t-en guerre¨.»

Par contre, le cinéaste persiste et signe. Il travaille actuellement sur trois scénarios de films, dont un à propos des agressions sexuelles. «Je reviens au contenu malgré tout, sachant que ce n'est pas forcément ça qui fait courir les foules.»