9 trucs très utiles pour améliorer votre #instagame durant les Fêtes

Le temps des Fêtes est une période vraiment photogénique.

Avec la panoplie de rôtis alléchants, de robes en velours et d'un maudit beau cocktail qui nous attend, les occasions de sortir notre téléphone pour capturer le tout sont nombreuses.

Voici quelques conseils très utiles pour vous aider à partager de plus belles photos pendant vos partys de Noël cette année.

1. Choisir un thème

Mieux vaut savoir ce qu’on veut raconter avec la photo avant de la prendre. Exemple? Une ambiance festive, de nouveaux accessoires déco ou encore les ingrédients d’un gin-tonic-romarin.

2. Ajouter des éléments dans le cadre

Si vous vous préparez à prendre une photo d’un plat fait maison, ajoutez quelques ingrédients alentour. Ce petit truc tout simple donne une impression faussement brouillonne à la scène (du genre « je n’ai même pas eu le temps de ramasser la cuisine encore »).

3. Dénicher l’éclairage parfait

Une bonne luminosité est l’élément-clé d’une photo réussie. Idéalement, on place notre sujet près d’une source de lumière naturelle (une fenêtre, par exemple). Bon, c’est sûr qu’il fait noir tôt durant le temps des Fêtes et que plusieurs des moments à capturer se déroulent en soirée.

En ce cas, mieux vaut ajouter une source d’éclairage ou encore prendre la photo avec le mode « Portrait » de notre téléphone intelligent.

4. Essayer différentes choses

Oui, un cappucino bien centré, ça peut être joli, mais on peut aussi expérimenter un peu. Pas expérimenter comme dans «une mère qui filme de côté», mais plutôt avec des flous artistiques, des sujets à moitié cadrés ou des clairs-obscurs intéressants.

5. Utiliser des couleurs vives

Les couleurs vives attirent l’œil. Une des meilleures manières de les utiliser, c’est avec des photos de bouffe. On peut par exemple créer une salade texturée en variant les teintes de verdures. Une autre idée : ajouter un élément pigmenté pour donner du punch à un canevas neutre.

6. Jouer avec le classique flatlay

Le flatlay, cette photo prise de haut que l’on voit partout sur Instagram, doit tout son succès à une bonne composition d’image. On choisit d’abord un objet central autour duquel on dépose d’autres articles (fleurs, sac, magazine, fruits, alouette). L’important, c’est d’avoir une bonne balance entre les objets!

7. Oser les textures

Un fond blanc, c’est beau, mais c’est aussi un peu ennuyant. En s’amusant avec des textures, on peut facilement rehausser la qualité d’une photo. À essayer : une nappe à motifs, une écharpe ultra douce ou encore une couverture en tricot.

8. Opter pour un arrière-plan minimaliste

Si montrer votre look est l’objectif principal de la photo, optez pour une toile de fond neutre. Comme ça, votre super smoking à paillettes reçoit toute l’attention qu’il mérite.

9. Ne pas négliger la qualité des accessoires

C’est beaucoup plus simple de produire un joli cliché de la bouteille de champagne quand on a un verre vintage pour le présenter. On trouve facilement des objets ultras photogéniques chez des antiquaires, mais des magasins déco plus conventionnels peuvent aussi nous dépanner.

Si vous avez le goût de partager des photos de vos moments féériques sur Instagram pendant les Fêtes, n’oubliez pas de le faire sans vous mettre trop de pression – c’est Noël, après tout!