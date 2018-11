Un métrobus jusqu’à Bastien dans le prochain budget

PARIS | Les citoyens de la banlieue nord-ouest de Québec seront éventuellement servis par un métrobus sur Robert-Bourassa jusqu’à Bastien, comme promis par la Ville dans le cadre de l’implantation de son réseau structurant, a réitéré Régis Labeaume, hier.

Depuis Paris, le maire de Québec a reproché aux conseillers Jean Rousseau (Démocratie Québec) et Raymond Dion (indépendant) de tenter de « défoncer une porte ouverte » en réclamant l’ajout d’un parcours métrobus à cet endroit.

Trajets « presque terminés »

« La nouvelle voie sur Robert-Bourassa, elle est prévue dans le projet structurant. Les trajets sont presque terminés, on les annonce avant la fin de l’année dans le cadre du budget. Ils sont déjà budgétés », a lâché le maire en entrevue, hier, en marge de sa mission en France. M. Labeaume a lui-même apporté le sujet sur la table, soucieux de rectifier le tir, au lendemain de leur sortie commune.

« Ce qu’on a promis au Centre communautaire Michel-Labadie [lors d’une consultation publique sur le transport collectif] il y a plusieurs mois, on va le livrer, alors on fait exactement ce qu’on avait dit. On livre ça avant la fin de l’année », a-t-il ajouté.