Une comédie inspirée de la vie de Céline Dion

La SODEC financera le film La vraie vie d’Aline Dieu, une comédie de l’actrice et humoriste française Valérie Lemercier, qui s’inspirera librement de la vie de Céline Dion. Et le long métrage sera en grande partie tourné à Montréal, a appris Le Journal.

C’est la compagnie montréalaise Caramel Films (La Bolduc, Starbuck) qui coproduira le film. La SODEC a divulgué l’information jeudi dans un communiqué visant à annoncer son soutien financer à cinq longs métrages de fiction en coproduction minoritaire, dont La vraie vie d’Aline Dieu.

Joint par Le Journal, le producteur André Rouleau, de Caramel Films, a confirmé que le tournage de ce film aura lieu en grande partie au Québec : « On commence à tourner cet hiver, à Montréal, a-t-il indiqué. On va aussi tourner à Las Vegas et à Paris. Mais la majorité du tournage aura lieu à Montréal ».

Projet de longue date

On savait que Valérie Lemercier préparait un film librement inspiré de la vie de la célèbre chanteuse québécoise. Dans une entrevue qu’elle a accordée à la radio Europe 1 en mars dernier, la comédienne de 54 ans avait admis être émue par le « destin incroyable » de Céline Dion. Elle avait confié vouloir réaliser le film en plus d’en jouer le personnage principal de 5 à 55 ans. La vraie vie d’Aline Dieu sera une comédie, mais il n’est pas question de se moquer de la diva, avait-elle précisé.

Plusieurs des acteurs seront Québécois, assure André Rouleau : « L’idée est d’être le plus réaliste possible, dit-il. Valérie est très intelligente et elle sait ce qu’elle fait. Je crois qu’elle est la bonne personne pour faire ce film. Elle est une méga star en France où elle est connue pour ses talents d’humoriste, de comédienne et de réalisatrice. On l’a rencontrée plus tôt cet automne pour discuter du film et elle a une approche vraiment intéressante. »