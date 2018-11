Une première réussie

La toute première soirée Dégustation de gins québécois, au profit du Centre de pédiatrie sociale (CPS) de Lévis, a réuni, le 14 novembre dernier, plus 120 personnes à la chapelle du Patro de Lévis. L’objectif premier de l’événement qui était d’élargir le rayonnement de la mission de la pédiatrie sociale, fut l’occasion pour le CPS de Lévis d’amasser près de 8000 $. Ce rendez-vous philanthropique a permis au Centre de pédiatrie sociale de Lévis de sensibiliser davantage la communauté au sort des enfants vivant en situation de grande vulnérabilité.

Célèbre de nature

Photo courtoisie

Le 8e Bal du Maire de Québec, de la Fondation Jeunes en Tête, se tiendra le vendredi 7 décembre, dès 18 h, au Fairmont Le Château Frontenac (qui fête ses 125 ans) sous la présidence d’honneur de Nadine Renaud-Tinker (photo) présidente, Direction Québec, RBC Banque Royale. Présentée sous le thème « Célèbre de nature » (le Château fête ses 125 ans) la soirée, animée par Eve-Marie Lortie, devrait réunir plus de 500 personnes (à 1 000 $/billet) et permettre à la Fondation Jeunes en Tête d’accroître son rayonnement auprès des organismes qui viennent en aide aux jeunes en difficulté des régions de la Capitale-Nationale et de l’est du Québec et prévenir la détresse psychologique chez les jeunes de 11 à 18 ans partout au Québec. La Fondation Jeunes en Tête a réussi à aider plus de 14 000 adolescents et à investir plus de 2,1 M$ dans des programmes pour soutenir ces jeunes. Renseignements : Roxanne Vachon : 514-529-1000, # 253 ou https://fondationjeunesentete.org.

Prix Hommage Aînés 2018

Photo courtoisie

Bravo à André Lafrance qui a reçu, le 7 novembre dernier au restaurant Le Parlementaire de l’Hôtel du Parlement, le Prix Hommage Aînés 2018 (pour la Région 03 de la Capitale Nationale) prix décernés à des personnes des régions du Québec qui se sont distinguées par leur apport exceptionnel à l’amélioration de la qualité de vie des aînés. Depuis sa retraite en 1994, André Lafrance se consacre à temps plein aux personnes aînées vulnérables. Membre du Conseil des Chevaliers de Colomb de L’Ancienne-Lorette depuis 56 ans, il est aussi membre du CA de la FADOQ Régions de Québec et Chaudières-Appalaches depuis 2001, et a participé à la fondation du Club de l’âge d’or de Cap-Rouge, entre autres. Sur la photo, dans l’ordre habituel : André Lafrance, Marguerite Blais, ministre des Aînés et des Proches Aidants, Rollande Robitaille Lafrance, conjointe du Lauréat et Lucie Lafrance, fille du Lauréat.

Petits bonheurs d’école

Photo courtoisie

La Fondation Petits bonheurs d’école (PBE), qui depuis 30 ans s’active à rendre le passage scolaire plus facile pour des enfants de 5 à 12 ans, de milieux moins favorisés, qui fréquentent les 126 écoles primaires de la grande région de Québec (Rive-Nord), a tenu, le 4 novembre dernier au Patro Roc-Amadour, son brunch-bénéfice. L’activité a permis de remettre 17 000 $ à la Fondation qui depuis 30 ans, a remis près de 12,5 M$ aux enfants. Dominic Guay, président de la Fondation, en a profité pour remettre à Louisette Roberge Havard, fondatrice et bénévole depuis 30 ans, un tableau du peintre André Latulippe. Sur la photo, de gauche à droite : Dominic Guay, André Latulippe, Louisette Roberge Havard et Michel Marsan, directeur général de la Fondation PBE.

Anniversaires

Photo courtoisie

Michel Beaulieu (photo), maire de Lac-Beauport et préfet de la MRC de la Jacques-Cartier, 55 ans... Jean Tremblay, ex-maire de la ville de Chicoutimi (devenue Saguenay en 2002), 70 ans... Marie Laberge, écrivaine (Martha) Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, 68 ans... Shirley Théroux, chanteuse (Une histoire d’amour, C’est beau un homme), 73 ans... Jacques Chirac, homme politique, président de la République française du 7 mai 1995 au 16 mai 2007, 86 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 29 novembre 2017. Véronique Nordey (photo), 78 ans, actrice française... 2016. Olivier Rochette, 42 ans, fils de Gilles Ste-Croix, le cofondateur du Cirque du Soleil... 2016. Roger Parent, 63 ans, homme politique canadien... 2002. Daniel Gélin, 81 ans, comédien français... 2001. George Harrison, 58 ans, l’ex-Beatle... 1986. Cary Grant, 82 ans, acteur américain... 1971. Olivier Guimond, 57 ans, un des plus grands comiques de l’histoire du Québec.