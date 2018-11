Quand on aime une vedette d'amour, on est souvent curieux d'en apprendre plus sur ce qui se trame dans leur vie personnelle.

Certaines vedettes aiment garder leur amoureux secret, mais d'autres ne se gênent pas pour partager leur amour au grand jour.

Envie de savoir qui fait battre le coeur des comédiens et influenceurs que vous suivez sur Insta?

Voici qui sont les chums de nos vedettes préfs:

1. Catherine Brunet

Antoine Pilon

2. Claudia Bouvette

Jay Du Temple

3. Alicia Moffet

Alex Mentink

4. Alanis Desilets

Joël Guigère

5. Emy-Jade

Tommy Kimpton

6. Cindy Cournoyer

Laurent Goulet

7. Marina Bastarache

Marco

8. Lucie Réhaume

Thomas

9. Lysandre Nadeau

Jemcee

10. Rosalie Lessard

Nicolas Trépanier

11. Alice Morel-Michaud

Anthony Therrien

12. Catherine (Girly Addict)

Jay Machalani

13. Sophie Nelisse

Maxime Gibeault

14. Félix-Antoine Tremblay

Olivier

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!