Avocate blâmée pour une blague sur un juge

Ce dernier, qui enquêtait déjà sur Me Robert pour avoir traité de « menteur » un procureur à la Couronne lors d’un procès, a pris l’affaire très au sérieux.

Et dans une décision de 65 pages rendue il y a quelques jours, le conseil de discipline a conclu qu’il s’agissait d’un commentaire « hautement dérogatoire » qui méritait d’être puni.

En plus de déclarer Me Robert coupable pour les propos concernant le juge, le Conseil de discipline du Barreau l’a aussi déclarée coupable d’avoir manqué de respect et de courtoisie à un procureur dans une salle d’audience, en le traitant de menteur.