Bientôt parrain

Un an après le décès de son père, Ludovick Bourgeois s’apprête à devenir parrain. Sa sœur aînée Pénélope donnera naissance au petit Octave en mars prochain.

« On dit souvent qu’un décès est suivi d’une naissance. C’est exactement ce qui s’est passé ici, alors j’ai vraiment l’impression qu’il y aura un peu de mon père là-dedans. Et Octave sera le premier bébé dans ma famille, alors c’est quelque chose de très spécial. En fait, c’est la nouvelle qui m’a le plus ému de toute ma vie », confie-t-il, rencontré lors du lancement du livre Patrick Bourgeois raconté par..., de Patrick Delisle-Crevier, lundi soir.

D’ici là, le chanteur aura commencé à plancher sur son prochain album. En profitera-t-il pour enregistrer une des chansons de son père ? La possibilité n’a pas été écartée.

« On n’est pas encore à l’étape du choix des chansons. Mais ce n’est pas impossible, je ne suis pas du tout fermé à l’idée », avance-t-il.