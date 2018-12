Course folle vers les séries

Si la plupart des futurs champions de division semblent bien ancrés dans leur siège, c’est autre chose pour les deuxièmes as qui se retrouvent dans de sérieux bouchons de circulation et espèrent trouver la voie vers les dernières places disponibles en séries.

Pour le sixième et dernier billet disponible, bonjour le suspense jusqu’au bout ! Pas moins de six équipes, soit les Ravens (6-5), Colts (6-5), Dolphins (5-6), Bengals (5-6), Titans (5-6) et Broncos (5-6) sont au cœur d’une congestion monstre où tout peut encore arriver.

Les Dolphins se cherchent éperdument et devront vaincre les Patriots et Vikings dans les deux prochaines semaines. Disons que le « positivomètre » est tranquille...

Gardez un vieux 2 $ pour les Seahawks, qui joueront seulement un match sur la route et qui auront trois matchs face aux minables 49ers et Cardinals.

Je vois les Panthers terminer à 9-7... tout juste coiffés par les Vikings à 9-6-1 grâce à des victoires tardives sur les Dolphins, Lions et Bears (qui n’auront plus rien à prouver).

Quand on pense que le carré d’as de l’an dernier, formé des Patriots, Jaguars, Eagles et Vikings présente un dossier cumulatif de 22-21-1 et que trois de ces équipes pourraient être exclues des séries, on se répète que le succès est parfois bien éphémère dans la NFL.