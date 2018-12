Début réussi pour Maxime Comtois avec les Voltigeurs

Maxime Comtois n’a pas perdu de temps avant de faire sentir sa présence vendredi soir, à Drummondville, où il disputait son premier match de la saison dans la LHJMQ, et en carrière dans l’uniforme des Voltigeurs. L’espoir des Ducks d’Anaheim a enfilé l’aiguille dès les premières minutes du match contre les Olympiques de Gatineau, que l’équipe locale a remporté par la marque de 7 à 3.

L’attaquant de 19 ans a ouvert la marque dès la huitième minute de jeu, alors que les Voltigeurs évoluaient en avantage numérique. Joseph Veleno a remis le disque à Comtois, qui n’a laissé aucune chance au gardien adverse en décochant un tir à la fois puissant et précis.

Veleno, Dawson Mercer et Pavel Koltygin ont porté un dur coup aux Olympiques en marquant trois buts en moins d’une minute au début du deuxième engagement. Veleno et Koltygin ont chacun conclu la rencontre avec deux buts. Pour sa part, Gregor MacLeod a marqué une fois en plus de récolter quatre mentions d’aide.

Dans une cause perdante, Charles-Antoine Roy et Darien Kielb ont assuré la réplique pour les visiteurs.

Devant la cage des Voltigeurs, qui ont prolongé à cinq leur séquence de victoires, Olivier Rodrigue a repoussé 18 tirs. À l’autre bout de la patinoire, Creed Jones et Tristan Bérubé ont fait face à un total de 41 lancers.

Burt délivre les Sea Dogs

En marquant trois buts, dont celui de la victoire en prolongation, Robbie Burt a permis aux Sea Dogs de l’emporter 4 à 3 face aux Foreurs de Val-d’Or, vendredi, à Saint John, et de mettre fin à une série de 17 revers consécutifs.

Alex D’Orio a connu un fort match devant la cage de l’équipe locale en repoussant 36 tirs.