Équipe Labeaume multiplie les annonces dans Neufchâtel-Lebourgneuf

La candidate d’Équipe Labeaume pour l’élection partielle de Neufchâtel-Lebourgneuf y est allée de quatre engagements, vendredi, à près d’une semaine du vote.

«Sortez, votez, tout le monde. C’est important, les partielles. Il faut augmenter le taux de participation», a lancé la candidate Dominique Turgeon, en rappelant que la journée du vote par anticipation a lieu ce dimanche. Le scrutin officiel aura lieu le 9 décembre.

L'Équipe Labeaume s'est engagée à construire deux jardins communautaires au coût de 300 000 $ au Centre Lebourgneuf du boulevard La Morille et au parc de la Comtoise d’ici 2020. Le parti du maire veut faire du nouvel aménagement au Centre Lebourgneuf un «jardin vitrine», lequel sera adapté aux aînés et aux personnes à mobilité réduite. L'investissement est compris dans une enveloppe de 4,4 millions $ déjà consacrée aux jardins communautaires.

L’équipe du maire s’engage aussi à investir 400 000 $ dans l’aménagement d’une place publique au coin des rues Coursol et des Bienfaits et dans la remise à niveau du terrain de baseball du parc de l’Apprenti-Sage. Celui-ci est inutilisable depuis deux étés en raison de la piètre qualité de la surface de jeu.

L’abaissement des vitesses à l’étude

Interrogée sur la proposition de Québec 21, qui souhaite réduire à 40 km/h la vitesse dans rues résidentielles, aussi bien dans Neufchâtel-Lebourgneuf que dans les autres quartiers de la ville, Mme Turgeon n’a pas voulu se prononcer. À ses côtés, Patrick Voyer, membre du comité exécutif responsable des enjeux de sécurité routière, n’a pas montré un grand intérêt pour cette suggestion, sans fermer la porte.

«La vitesse, c’est un des éléments qu’il faut considérer, mais ce n’est pas le plus important. Le plus important, c’est l’aménagement, l’ingénierie des routes», estime-t-il.

La ville n’est pas encore prête à dévoiler sa stratégie en matière de sécurité routière après la tenue d’un colloque sur la question en avril. «La vitesse est un des aspects qu’on va regarder, mais pas le seul», a indiqué M. Voyer.

Non au métro

L’opinion des élus entourant Mme Turgeon était plus tranchée sur la question du métro. «Vous pouvez me poser la question de 56 façons. On ne déviera pas de notre orientation, [de] notre choix qui a été fait», a lancé aux journalistes le président du Réseau de transport de la Capitale (RTC), Rémy Normand, au moment où plusieurs citoyens militent pour que ce mode de transport soit étudié avant la construction du tramway.

En mission en France, le maire de Québec, Régis Labeaume, a clairement fait part de son opposition à un projet de métro, jeudi, en entrevue avec Le Journal, évoquant notamment un coût trop élevé.

«Nous, on a fait notre choix. Il y a plein de gens qui voudraient nous faire dévier de notre orientation, et je pense qu’on ne déviera pas», a fait savoir M. Normand.