GES: on a ri de nous

Les libéraux, qui se targuaient d’être d’un vert plus pur que l’émeraude, se sont carrément foutus de notre gueule au cours des dernières années.

Un rapport publié hier nous informe que depuis quelques années, la réduction des gaz à effet de serre (GES) a stagné. Pire encore, ils ont même légèrement augmenté. Et on apprend ça là, maintenant.

C’est donc dire qu’entre 2014 et 2016, des millions de consommateurs et payeurs de taxes et impôts québécois ont payé une fortune pour rien. Nada. Vous imaginez ? Tout ce que les propriétaires de méchantes voitures ont déboursé en taxes à la pompe. Les frais d’immatriculation pour les grosses cylindrées. Ceux pour le transport en commun. Ce n’est pas tout. Il y a aussi le Fond vert, ce merveilleux puits sans fond qui a servi jusqu’ici à financer des projets tout aussi loufoques qu’inutiles. Vous en voulez encore ? Le gouvernement offre des crédits allant jusqu’à 8000 $ (votre argent encore) pour l’achat d’une voiture électrique. Ces voitures dispendieuses, que seule une infime partie de la population peut se payer.