Kurashev fait la différence

SAGUENAY | Philipp Kurashev a tranché en prolongation pour permettre aux Remparts de l’emporter 3 à 2 sur les Saguenéens de Chicoutimi, vendredi soir, au Centre Georges-Vézina.

L’attaquant des Remparts a accepté une savante passe du capitaine Benjamin Gagné, après seulement 33 secondes d’écoulées à la période de temps supplémentaire, pour mettre un terme au match.

Les Diables rouges avaient pris les devants par l’entremise d’Aleksei Sergeev en première, mais les Sags étaient revenus de l’arrière avec deux buts sans réplique, des œuvres de Justin Ducharme et de Zachary Lavigne, avant que Gabriel Montreuil ne marque en troisième pour créer l’égalité.

MATCH SERRÉ

Les Remparts méritent ainsi une deuxième victoire de suite, tandis que, pour les Sags, il s’agit d’une huitième défaite à leurs neuf derniers matchs.

« En première période, j’ai trouvé qu’on est sortis très fort. Je pense qu’on aurait pu prendre les devants 3 ou 4 à 1, mais leur gardien a été très bon. Comme ça arrive souvent, ils ont réussi à prendre les devants par la suite, mais le trio de Laframboise, Cormier et Montreuil nous a ramenés dans le match. On a roulé à quatre trios tout le match, et c’est ce qu’on voulait. »

Le gardien des Sags, Alexis Shank, a terminé la rencontre avec 26 arrêts sur 29 lancers. Son vis-à-vis, Dereck Baribeau, a quant à lui cédé deux fois sur 24 tirs.

Dans le camp adverse, Yanick Jean n’affichait pas le même positivisme. « Je vois des jeux de mollesse, de nonchalance. [...] On ne s’aide pas. Il y en a qui doivent être meilleurs. On a besoin de leadership comme Lavigne, Fortin ou Ducharme nous amènent. Il en manque. Il y en a d’autres qui doivent contribuer plus que ça, mais qui ne le font pas », a-t-il pesté.

EN BREF

Les Remparts ont rappelé l’attaquant Samuel Dickner des Cobras de Terrebonne pour le match de vendredi et l’ont placé aux côtés de Philipp Kurashev et Aleksei Sergeev. Dickner participera aux quatre prochains matchs de l’équipe et fera donc le voyage dans les Maritimes prévu à la fin de la prochaine semaine.

Les Sags devront composer avec l’absence d’un autre joueur important au cours des prochaines semaines. Frappé par Vincent Senez des Cataractes de Shawinigan le 25 novembre, l’espoir du Canadien de Montréal Samuel Houde sera absent pour une période indéterminée en raison d’une commotion cérébrale. Avant de se blesser, Houde avait récolté 15 points en 26 matchs dans ce qui se veut pour lui un début de saison en dents de scie. D’ailleurs, Senez a été suspendu pour quatre matchs par la LHJMQ vendredi pour accumulation de code (coup à la tête). C’est également lui qui avait frappé le défenseur des Remparts Nicolas Savoie, lui infligeant une commotion et une fracture à la mâchoire.