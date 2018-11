La carrière inattendue de huit prêtres du Québec

Ils sont les meilleurs vendeurs d’albums au Québec, ont remporté un Félix et fouleront le Centre Vidéotron dimanche pour la seconde fois. Non, il ne s’agit pas de rock stars, mais bien des huit prêtres de Québec, dont la carrière a pris un détour inattendu grâce à Mario Pelchat.

Le polonais Tomasz Manczak, un séminariste de 27 ans, ainsi que les prêtres nouvellement ordonnés Alex Cordoni, 29 ans, et Matteo Marinucci, 32 ans, tous deux Italiens, sont débarqués à Québec il y a plusieurs années déjà, dans le but d’y avoir une paroisse. Ils sont particulièrement heureux de faire partie du projet.

« Arthur L’aventurier a aussi gagné un Félix en même temps que nous, et il a dit qu’il attendait ça depuis 18 ans. Nous, on débarque après quelques mois seulement. C’est là qu’on réalise ce qui nous arrive », soutient-il.

Alex Cordoni, un des plus jeunes prêtres du Québec, considère que le projet « redore l’image des prêtres, avec tout ce qu’on entend comme scandales et préjugés, dit-il. Il y en a qui pensent que les prêtres sont à genoux dans la sacristie et qu’ils ne sortent jamais. Nous, on se mêle au monde qui ne côtoie pas l’église nécessairement. »