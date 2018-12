La profondeur sort de l’ombre face aux Tigres

Malgré tout, la combinaison Lafrenière-Jimmy Huntington a de nouveau animé le spectacle principal. Le premier a additionné un but et une passe à sa fiche tandis que le deuxième a amassé un doublé. Huntington devenait du même coup le troisième joueur dans la LHJMQ à trouver le fond du filet à au moins 20 reprises cette saison.

« On a respecté l’adversaire. On a joué du hockey de qualité en sortant bien la rondelle de notre territoire. Huntington a beaucoup de vitesse et poursuit sur sa cadence », a indiqué le directeur-gérant et entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.