Le tout premier choix de l’Impact prend sa retraite

Le premier choix de l’histoire de l’Impact de Montréal au SuperDraft de la Major League Soccer (MLS) de 2012, Andrew Wenger, a annoncé sa retraite du soccer professionnel, vendredi.

L’Américain de 27 ans en a fait l’annonce sur son compte Instagram.

«Ce fut génial, mais mon temps sur les terrains est terminé, a-t-il écrit. C’était un honneur de pratiquer ce sport et un privilège de le faire dans trois fantastiques organisations.»

Entre 2012 et 2014, Wenger a pris part à 51 matchs dans l’uniforme bleu-blanc-noir, marquant six buts et fournissant trois passes décisives. L’Impact l’avait ensuite échangé à l’Union de Philadelphie en retour de l’attaquant Jack McInerney. Après deux saisons en Pennsylvanie, l’attaquant s’est entendu avec le Dynamo de Houston où il a joué jusqu’à la fin de la dernière saison régulière.

En 181 matchs en MLS, il a touché la cible 23 fois et amassé 15 mentions d’aide.

Avant de commencer sa carrière professionnelle, Wenger a été une super-vedette de la NCAA avec l’Université de Duke. Il y a notamment remporté le prestigieux trophée Hermann en 2011, remis au meilleur joueur universitaire du pays.