Les Chevaliers de Lévis entrent dans l’histoire

En l’emportant 6 à 1 face aux Vikings de Saint-Eustache vendredi soir, à l’Aquaréna de Charny, les Chevaliers de Lévis ont récolté une 25e victoire consécutive dans la Ligue midget AAA. Ils ont ainsi égalé le record établi par les Gouverneurs de Sainte-Foy lors de la saison 1984-1985.

En avance 2 à 1 après 40 minutes de jeu, les Chevaliers se sont rapprochés de l’exploit grâce aux deux buts rapides de Samy Paré en début de troisième période. Justin Gosselin et Olivier Coulombe ont mis le match hors de portée des visiteurs en marquant quelques instants plus tard. Le but victorieux appartient toutefois à William Veillette.

Avec une fiche de 25-0-2-0, les Chevaliers n’ont toujours pas subi la défaite depuis le début de la saison. Ils dominent le classement général de la Ligue midget AAA avec 67 points. Les Cantonniers de Magog sont deuxièmes avec 64 points.