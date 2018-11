Les pickups chez Jeep, ça ne date pas d’hier

Au présent Salon de l’automobile de Los Angeles, le dévoilement du Jeep Gladiator était de loin le plus attendu dans le milieu. Or, peu de gens savent qu’un pickup commercialisé par Jeep, ça a déjà existé. Et il faudrait reculer plus de 70 ans dans l’histoire, pour assister à l’arrivée du tout premier.

Willys-Overland 1947 à 1965

Développé au cours de la Deuxième Guerre mondiale, le tout premier Jeep a poursuivi sa carrière une fois l’armistice signé. À peine deux ans après la guerre, Willys-Overland a voulu diversifier son offre. C’est ainsi qu’est né le premier pickup de la marque Jeep. Rappelons-nous que le premier Ford Série F (baptisé F-1 à l’époque) est arrivé sur le marché en 1948.

Jeep FC 1957 à 1965

Dix ans après le début du premier pickup, Jeep pousse l’audace et présente le FC-150. Doté d’un très court empattement (205 cm), il est reconnu comme un outil de travail hors pair. Les lettres FC désignent «Forward Control» et font référence au fait que la cabine repose sur le moteur. Des moteurs à quatre, six et huit cylindres étaient disponibles.

Jeep Gladiator 1963 1987

Jeep a jeté un œil sur son passé lorsqu’est venu le temps de trouver le nom de son nouveau pickup. Le constructeur américain reconnu pour son système 4X4 s’est inspiré de son pickup, le Gladiator, qui a été sur le marché pendant près d’un quart de siècle. Il était basé sur le même châssis que celui du Wagoneer. Différentes éditions spéciales ont été offertes. Reconnaissable par ses nombreux décalques, la version Honcho pouvait être équipée d’un intérieur en jeans Levi’s.

Jeep CJ-8 Scrambler 1981 à 1985

Très semblable au populaire CJ-7, le Scrambler proposait un empattement plus long ce qui lui permettait d’avoir un grand volume de chargement à l’arrière. Il pouvait être livré avec un toit souple ou rigide. Certaines rumeurs laissaient croire que le nom « Scrambler » allait être apposé sur le nouveau pickup de Jeep. Qui sait, peut-être qu’une édition spéciale portera éventuellement ce nom mythique chez ce constructeur.

Jeep Comanche 1986 à 1992

Construit à partir de la même plateforme que le Cherokee de l’époque, le Comanche a à la fois connu l’ère d’American Motors et celle de Chrysler. Bien entendu, il pouvait être équipé du système 4X4. Cela dit, il était possible de le commander avec seules les roues arrière motrices. Au total, près de 200 000 unités ont été produites. Lors de son départ, c’est le Dodge Dakota qui s’est accaparé d’une partie de son marché.

Jeep Gladiator concept 2005

C’est au Salon de l’automobile de Detroit en 2005 que Jeep a présenté un premier prototype d’un pickup basé sur le Wrangler. Dès lors, les plus mordus ont commencé à rêver. À ce moment, il était question d’un moteur turbodiesel à quatre cylindres de 2,8 L et d’une transmission manuelle à six rapports. Il était muni de portes de types suicide alors que le Gladiator dévoilé ces derniers jours est plutôt doté de quatre portières conventionnelles.