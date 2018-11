Merveilleux brunch de Noël

Cette année, pour les Fêtes, la tendance serait plus à recevoir le jour que la nuit. C’est comme ça, les modes changent et c’est souvent pour le mieux.

Le jour, les enfants peuvent s’amuser avec leurs cousins et leurs amis, les adultes ont tendance à boire moins d’alcool et à mieux s’entendre autour de la table. Le repas de midi est souvent un peu compliqué, car l’on ne sait pas vraiment quoi offrir et l’on a tendance à en faire trop, ce qui devient fastidieux. Voilà que nous arrive cette merveilleuse habitude qu’est le brunch !