Période des transactions: Yanick Jean s’en tient au plan

SAGUENAY | Les Saguenéens de Chicoutimi ont entamé un virage jeunesse l’été dernier, et il ne faut pas s’attendre à ce que l’organisation déroge du plan lors de la prochaine période de transactions, assure l’entraîneur-chef et directeur général de l’équipe, Yanick Jean.

Ce n’est pas une surprise que l’équipe compte bâtir autour des jeunes Hendrix Lapierre et Théo Rochette. Sans dire qu’il a l’intention de tout liquider, Jean a été clair vendredi : il ne faut pas brûler d’étapes en tant qu’organisation.

« On voudrait tous le faire. Il y a 18 équipes dans la LHJMQ qui voudraient brûler des étapes, mais c’est impossible. Il faut les vivre. On s’était dressé un plan l’an dernier, et, même si on se réajuste continuellement et qu’on analyse toujours la situation, il n’y aura pas beaucoup de changements par rapport à ce plan initial », a-t-il mentionné vendredi.

Après un début de saison surprenant, la jeune équipe des Sags a connu une période un peu plus creuse au cours des dernières semaines. Avant d’affronter les Remparts vendredi soir, les Bleus n’avaient récolté que trois victoires à leurs dix derniers matchs.

« On a eu beaucoup de joueurs blessés, et certains autres joueurs ont dû tenir ça à bout de bras. On a vu une fatigue s’accumuler. Ensuite, quand les joueurs sont revenus, on n’était clairement pas sur la même page. [On a] été si longtemps sans pratiquer, notre manque de cohésion et d’exécution nous ont fait mal au cours des dernières semaines. »

LE CYCLE

Tout ça était en quelque sorte prévisible, considérant la jeunesse de l’alignement de l’équipe.