Place à la troisième voie sur Laurentienne

Les travaux d’élargissement de l’autoroute Laurentienne se sont officiellement terminés aujourd’hui, à Québec, permettant finalement l’ouverture d’une troisième voie en direction sud.

Le chantier, amorcé au début de l’été 2017, était l’un des plus importants en cours à Québec.

L’élargissement s’étend sur une distance de 5,3 kilomètres, entre la rue de la Faune et le boulevard Louis-XIV. La facture pour la construction de cette voie supplémentaire s’élève à 16,5 M$. L’échéancier initial a été respecté, alors que l’achèvement des travaux était prévue pour la fin du mois de novembre.

Photo Jean-François Desgagnés

Le pont d’étagement au-dessus du boulevard Louis-XIV a aussi été complété. Idem pour la reconstruction de l’échangeur des autoroutes Félix-Leclerc et Laurentienne, qui s’est étalé de 2014 à 2018.

Le nouveau ministre des Transports, François Bonnardel, estime que la réalisation de ces travaux, initiés sous le gouvernement libéral de Philippe Couillard, fera «une énorme différence pour les automobilistes».

«Les citoyens pourront désormais profiter des effets positifs d’une voie supplémentaire sur une des autoroutes les plus achalandées de la région de Québec et d’un nouvel échangeur plus sécuritaire. Notre gouvernement poursuivra ses efforts afin de concrétiser d’autres projets comme ceux-ci dans la région de la Capitale-Nationale», a déclaré M. Bonnardel par voie de communiqué.

Entre 66 000 et 88 000 véhicules circulent quotidiennement sur l’autoroute Laurentienne. Des travaux de parachèvement devraient être réalisés le printemps prochain.