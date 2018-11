Surveillance accrue des médecins: 186 médecins millionnaires ont facturé 10 M$ en trop en 2016

Les médecins millionnaires ont facturé 10 M$ en trop en 2016 alors que la Régie de l’Assurance maladie tente de faire le ménage dans les primes et les paiements à l’acte, rapporte la vérificatrice générale.

«Une surveillance accrue a été mise en place à l’égard des médecins auxquels la RAMQ verse plus de 1 G$, annuellement. [...] Elle a pu récupérer environ 10 M$», peut-on lire dans le rapport automnal de la Vérificatrice générale Guylaine Leclerc, publié vendredi.

Mme Leclerc et son équipe ont reçu le mandat de l’Assemblée nationale de faire le suivi des travaux qu’ils ont réalisés auprès de la RAMQ en 2015. Elle y révélait le manque de contrôle de cet organisme sur l’honoraire des médecins. Seuls 2 % d’entre eux se faisaient contrôler en 2014. «Certains modes de rémunération et certaines mesures incitatives sont peu ou pas contrôlés a posteriori», notait-elle.

Cette pression de la VG a fait ses effets. En 2017, 13,5 % des médecins ont fait l’objet d’au moins une mesure de contrôle.

La RAMQ s’est mise au travail et des médecins se sont fait pincer, bien que les contrôles pour les primes, majoration et autres mesures incitatives, «ne permettent pas d’encore d’obtenir une assurance raisonnable que les versements sont conformes et qu’ils reflètent la réelle prestation de travail».

Parmi les perles découvertes par la RAMQ lors de ces vérifications :