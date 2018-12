MONTRÉAL - TVA revêt ses plus beaux atours pour le temps des Fêtes et garnit sa grille-horaire habituelle de «décorations», afin de célébrer Noël et le Nouvel An en grand avec ses téléspectateurs.

À «Salut Bonjour», en décembre, on proposera des douceurs à tous les jours pour aider à patienter jusqu’au dépouillement des cadeaux: un calendrier de l’Avent, une présence à la Guignolée des médias, des souvenirs de Noël de nos artistes, des suggestions de tendances pour célébrer de manière originale, etc. La veille de Noël, Ève-Marie Lortie et son équipe accueilleront l’attachant Nicolas Noël, alias le «vrai» père Noël!

À «Bien» (samedi, 10 h), le 8 décembre, Saskia Thuot prodiguera des conseils pour faire le plein d’énergie avant le marathon de festivités, en compagnie de Jimmy Sévigny et Isabelle Huot. Le 15, la psychologue Stéphanie Léonard donnera des trucs pour garder le moral, tandis que la docteure Chantal Guimont fera le point sur la consommation d’alcool.

Noël dans «Boomerang»

Une édition spéciale d’une heure de «Boomerang», intitulée «Noël chez les Bernier», ramènera la famille de la populaire comédie – Karine (Catherine-Anne Toupin) et Patrick (Antoine Bertrand) en tête – en 2010, pour montrer comment nos tourtereaux se sont rencontrés, à quelques jours de Noël. Cet épisode «hors série» sera exceptionnellement diffusé le dimanche 9 décembre, à 19 h.

Le même soir, à 21 h, à «Tout le monde aime», Sonia Benezra rendra hommage à Jean-Pierre Ferland, entourée de Laurent Paquin, Ingrid St-Pierre, Damien Robitaille, Alexe, Radio Radio, Brigitte Lafleur et King Melrose.

Enfin, le 9 et le 16 décembre, à 20 h, place à «L’expérience Messmer», où, pendant 90 minutes, le célèbre fascinateur exercera ses talents, entre autres, sur Ludivine Reding, Alexandre Despatie, Martin Cloutier, Dominic Sillon, Marianne St-Gelais, Peter MacLeod, Alice Morel-Michaud, George St-Pierre, Kevin Raphael et Julie Ringuette.

«Vlog» accueillera une «fée des étoiles» toute spéciale, Marie-Mai, le 16 décembre, à 18 h 30. Le 1er janvier, à 19 h, Dominic Arpin passera en revue le meilleur du web de 2018 et attribuera ses premiers «Vlog d’or», récompense prestigieuse conçue sur mesure pour l’émission!

«Deux filles le matin» entre également dans la danse du 10 au 12 décembre, à 10 h, en revisitant les traditions d’un Noël à l’italienne avec Marc Hervieux, Mathieu Baron, Stefano Faita et Brigitte M. Marie-Claude Barrette procédera aussi à une pige de Noël avec Sonia Vachon, Dominic Paquet, Jean-Marc Généreux, Brigitte Lafleur et la psychologue Rose-Marie Charest, avec laquelle il sera question des valeurs du temps des Fêtes et de l’importance de la famille. «Deux filles le matin» fera en outre la part belle aux chansons de Noël, avec Mario Pelchat, Johanne Blouin, Karine et Sarah-Émilie Deschamps et leur mère, Judi Richards, la pianiste Monique Fauteux et le spécialiste musical Mike Gauthier, qui dressera l’historique des chansons de Noël.

Mario Tessier et «1 : 54»

Le jeudi 13 décembre, à 19 h, TVA proposera en primeur le premier spectacle solo de Mario Tessier, «Seul comme un grand».

Au «Tricheur» du 17 au 21 décembre, à 18 h 30, des amoureux de Noël comme Mélanie Maynard, Dominic Arpin, Joël Legendre, Julie Houle et Élyse Marquis se tireront la pipe, entre des visites d’invités spéciaux tels Paul Daraîche, Véronique Claveau, Bryan Audet et le Quatuor Carte Blanche. Un père Noël grincheux et une fée des étoiles enthousiaste, distributeurs de présents, seront de la partie!

Le 6 janvier, Julie Bélanger et José Gaudet nous convieront à démarrer 2019 du bon pied à «Ça commence bien l’année». On survolera alors la programmation d’hiver de TVA avec des têtes d’affiche de la chaîne, dont Guylaine Tremblay et ses partenaires de «En tout cas», Sophie Lorain et les actrices des «Invisibles», Éric Lapointe, Lara Fabian, Charles Lafortune et Anouk Meunier de «La voix» et Guy Jodoin, de «La magie des stars».

Finalement, parmi la multitude de films classiques de Noël que TVA relaiera dans les prochaines semaines, on dénombre «La note parfaite 2», «Le sapin a des boules», «Maman j’ai encore raté l’avion», «Belle et Sébastien», «Paddington» et «Histoire de dauphin 2».

Le 6 janvier, à 20 h 30, on aura droit, en primeur, au premier long métrage de Yan England, «1 : 54», qui met en vedette Antoine Olivier Pilon, Lou-Pascal Tremblay et Sophie Nélisse.