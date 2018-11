Un bébé ours polaire voit le jour au Zoo de Saint-Félicien

Un nouveau-né hors du commun s’est pointé le bout du nez au Zoo de Saint-Félicien, dans la nuit de mardi, alors qu’un ourson blanc a vu le jour à la surprise générale.

Une gardienne animalière qui débutait sa journée a entendu des gémissements provenant de la tanière d‘Aisaqvak, une ourse blanche qui réside au zoo sauvage. C’est à ce moment qu’elle a constaté la présence d’un rejeton tout neuf auprès de la nouvelle mère de 330 kilos.

C’est le troisième petit qu’Aisaqvak met au monde. Après une naissance infructueuse en 2008, elle avait donné vie à deux oursons en 2009. L’un a pris la direction du Zoo de Toronto, alors que l’autre est à l’Aquarium du Québec.

Ce nouvel accouchement est l’aboutissement de sept ans d’efforts pour qu’Aisaqvak mette une fois de plus des petits au monde. De nombreuses initiatives avaient été entreprises depuis 2011, sans succès. Le mâle Yellé et elle avaient tenté de faire fructifier leur amour de 2012 à 2014, avant de laisser place à un autre prétendant pendant deux ans, encore en vain. À son retour au zoo en 2017, Yellé et Aisaqvak se sont remis à la tâche. L’année 2018 aura finalement été la bonne pour les tourtereaux.

Cette naissance survient alors que la population mondiale d’ours polaire en captivité est en décroissance. Si l’on comptait 364 ours dans les zoos en 2006, on en dénombrait moins de 300 en 2015.

«Aisaqvak provient de la nature et Yellé ne s’est jamais reproduit avant. Leur bagage génétique sera important pour la diversité génétique de la population», explique la directrice générale du Zoo de Saint-Félicien, Lauraine Gagnon.

Le petit maintenant âgé de trois jours a passé les 72 heures suivant sa naissance, une période considérée critique pour le rejeton. La survie du nouveau-né n’est toutefois pas encore assurée, alors qu’en 2015, la moitié des 20 oursons nés en captivité n’ont pas survécu jusqu’à leur premier anniversaire.

«Mais les chances sont bonnes de voir grandir notre petit», assure Mme Gagnon, précisant que le sexe ne sera connu que d’ici quelques semaines.

Les visiteurs pourront observer la mère et son ourson le printemps prochain, alors que la petite famille découvrira son nouvel habitat.

Les deux parents pourraient techniquement à nouveau s’accoupler. La femelle âgée de 16 ans et le mâle de 13 ans, il leur reste encore plusieurs années avant l’échéance de leur potentiel reproductif vers l’âge de 24 ans. L’ours polaire en captivité peut ensuite vivre jusqu’à 35 ans.