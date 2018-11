Un grand jour pour Erik Karlsson

Si Erik Karlsson a préféré éviter les questions des journalistes sur le sujet plus tôt cette semaine, il va sans dire que son retour à Ottawa, prévu ce samedi, continue d’alimenter les discussions.

Ancien capitaine des Sénateurs, Karlsson se retrouve dans la capitale fédérale avec ses coéquipiers des Sharks de San Jose pour un match disputé en après-midi.

Avant de quitter promptement la presse durant son passage à Toronto, le défenseur suédois avait néanmoins donné ses impressions en début de semaine sur le site web de la Ligue nationale de hockey.

«Dès que j’ai été échangé, j’ai su à quel moment nous disputerions un premier match à Ottawa, avait-il avoué. Ce sera plaisant d’y être. Ce sera spécial et différent.»

Karlsson a été envoyé aux Sharks, en septembre dernier, dans une transaction ayant permis aux Sénateurs d’obtenir notamment l’attaquant Chris Tierney, le défenseur Dylan DeMelo et des choix au repêchage.

«Je ne pensais jamais quitter Ottawa, mais c'est la réalité, avait témoigné Karlsson à la suite de l’échange. Toutes les années où j’ai été ici, j’ai fait tout en mon pouvoir pour que l’équipe soit aussi bonne que possible. Je n’ai pas de réponse sur les raisons pour lesquelles nous en sommes là, malheureusement. Je suis un joueur et je fais ce que je peux pour me préparer pour être le meilleur possible sur la glace. Pour le reste, ça ne m’appartient pas.»

Karlsson, qui compte 15 points en 26 matchs avec les Sharks cette saison, écoule présentement la dernière année d’un contrat de sept ans lui rapportant 6,5 millions $ par campagne. Il pourrait devenir joueur autonome sans compensation, le 1er juillet prochain.

Pas facile pour Eugene Melnyk

La malheureuse rupture entre Karlsson et les Sénateurs reflète le portrait global du club à Ottawa. Encore cette semaine, le propriétaire de l’équipe Eugene Melnyk a fait parler de lui pour les mauvaises raisons. On parle même d’une vente possible de l’équipe.

Le maire d’Ottawa Jim Watson a dévoilé cette semaine que les Sénateurs avaient demandé à la Ville de défrayer les coûts de construction d’un aréna sur le site des plaines LeBreton. Il a toutefois précisé que les instances municipales n’avaient pas l’intention de financer un nouveau domicile pour les Sénateurs. Pendant ce temps, Melnyk a intenté une poursuite contre ses partenaires du groupe RendezVous LeBreton la semaine passée.