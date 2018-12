Un mois de novembre historiquement froid

Vous n’avez pas rêvé : le mois de novembre a enregistré des températures plus froides et une accumulation de neige deux fois plus importante qu’en temps normal.

Alors que le thermomètre affiche historiquement une température maximale moyenne de 6° C pendant l’avant-dernier mois de l’année, celle-ci a plutôt été de 2° C pour 2018. Même chose pour la température minimum moyenne qui a été de -4° C cette année, contre -2° C autrefois.

La neige a aussi été beaucoup plus présente alors qu’il en est tombé 41 cm cette année, soit deux fois plus que les 20 cm en moyenne du mois de novembre des années passées, selon ce qu’a confirmé la météorologue d’Environnement Canada Amélie Bertrand.

La neige ne fond pas

« Ce qui est à noter, c’est que souvent, en novembre, il peut y avoir une tempête. Cependant, la neige va fondre compte tenu des températures plus chaudes. Mais cette année, il a fait plus froid sur une plus longue période, donc le couvert de neige est resté au sol », explique-t-elle.

Les températures plus chaudes dans l’Ouest du pays à ce temps-ci de l’année peuvent expliquer en partie qu’il fasse plus froid au Québec et en Ontario.

« Ce qu’on observe, c’est que les systèmes météo bougent plus lentement, donc l’air froid ou chaud persiste plus longtemps », ajoute-t-elle.

Il était toutefois impossible vendredi soir de dire si ce mois de novembre était le plus froid jamais enregistré puisque les données complètes n’avaient pas été compilées.

Des records de chaleur... de plus en plus froids