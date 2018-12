Un nouveau festival de musique

Olivier Primeau réalisera bientôt son rêve d’avoir son propre festival de musique. La première édition de Métro Métro, entièrement dédiée au hip-hop, se déroulera sur l’esplanade du Stade olympique en mai prochain.

« On s’enligne pour une programmation monstre un peu à la Rolling Loud, le gros festival américain. Ce sera deux jours complets de musique hip-hop, pendant le long week-end de la fête de la Reine. Tous les détails seront annoncés en janvier », confirme-t-il en entrevue pour promouvoir le documentaire Olivier Primeau : Audacieux, lancé sur Club illico mercredi.

Déjà impliqué au Beachclub de Pointe-Calumet et au festival de musique Escapade d’Ottawa, l’homme d’affaires estime que son pouvoir d’attraction auprès des artistes internationaux ne peut que croître avec l’ajout de Métro Métro.

« Il y a tellement de gros artistes sur la planète. En jouant avec Pointe-Calumet, Ottawa et Montréal, ça nous permet d’en booker plus. Quand on appelle les agents et on leur dit qu’on a trois festivals à remplir, ils sont plus susceptibles de vouloir faire affaire avec nous. Il ne faut pas l’oublier, l’industrie du spectacle est une des plus grosses business au monde », explique-t-il.