Un raccompagnement fait par le ministre

Après avoir pris un verre dans un restaurant de Québec, Sabrina ne s’attendait pas hier soir à voir arriver le ministre des Transports et le porte-parole de l’Opération Nez rouge pour la raccompagner en toute sécurité.

«J’ai peur d’aucun des deux ! Je pense que ça va bien aller. On a une bonne équipe !», a lancé Sabrina Martin devant une grande équipe composée notamment du ministre François Bonnardel et l'humoriste François Bellefeuille.

L’imposante délégation pour ce premier raccompagnement officiel était complétée par le fondateur de l'Opération Nez rouge, Jean-Marie De Koninck, la présidente de la SAAQ, Nathalie Tremblay, ainsi que le représentant du partenaire de longue date Desjardins, Alain Hade.

Responsables

«On faisait juste prendre une bière entre anciens collègues et on a décidé de prendre Nez rouge pour être responsables. En 2018, on ne prend plus l’auto avec les facultés affaiblies», a ajouté la cliente surprise de ce service royal au Barbies du secteur Lebourgneuf.

«J’avais fait le même exercice il y a quelques années à Granby et j’ai beaucoup aimé l’expérience. C’est une belle soirée !», a expliqué François Bonnardel. Devant les bénévoles réunis au Centre de foires, le ministre des Transports a répété que l’action collective de ce premier soir aura peut-être sauvé une vie.

Cette année encore, le mois de décembre et la période des Fêtes coïncident encore une fois avec le retour des 50 000 bénévoles qui sillonneront les routes jusqu'au 31 décembre prochain.

Besoin de bénévoles

Dans 102 communautés au pays, dont 63 au Québec, les équipes sont prêtes à faire rimer plaisir, célébrations et sécurité. «J’ai vu beaucoup de visages familiers qui sont là chaque années. Ça me rassure. Mais j’ai vu aussi beaucoup de nouveaux visages et ça me réjouit», a commenté Jean-Marie De Koninck.

L'Opération Nez rouge invite les Québécois à enfiler un dossard ou à composer le 1 866 DESJARDINS pour obtenir un raccompagnement. L’application mobile de l'Opération Nez rouge propose aussi une foule d'options pratiques.

Chaque année, 1,5 million de dollars sont redistribués aux organismes locaux qui prennent en charge le service de raccompagnement dans leur région.

La capacité de conduite affaiblie par l’alcool ou la drogue demeure l’une des causes principales des collisions mortelles au Québec. De 2012 à 2016, chaque année, les collisions dues à l’alcool ont causé en moyenne :

•110 décès (30 %)

•260 blessés graves (15 %)

•1 800 blessés légers (5 %)

De 2012 à 2016, chez les conducteurs décédés dans une collision de la route au Québec :

•33 % avaient des drogues licites ou illicites dans le sang;

•19 % avaient du cannabis dans le sang;

•35 % des conducteurs de 16 à 24 ans avaient du cannabis

Par ailleurs, l’ensemble des services de police du Québec, en collaboration avec la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), intensifieront leurs interventions ciblant la capacité de conduite affaiblie par l’alcool ou la drogue, du 29 novembre 2018 au 3 janvier 2019, dans le cadre d’une opération nationale concertée de prévention.

Cette opération lancée vendredi à Montréal, se déploiera sous le thème : Conduire chaud, conduire gelé, c’est non.