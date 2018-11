Un trio de 330 points?

Le trio de Mikko Rantanen, Nathan MacKinnon et Gabriel Landerskog pourrait récolter plus de 330 points, si évidemment la tendance se maintient.

Rantanen, qui domine la colonne des meilleurs pointeurs avec 42 points, pourrait atteindre le plateau des 100 mentions d’aide. Treize fois dans l’histoire de la Ligue nationale un joueur a atteint ce plateau.

Wayne Gretzky a inscrit 11 saisons de 100 passes ou plus. Les deux autres sont Mario Lemieux et Bobby Orr. Les trois joueurs de l’Avalanche totalisent 111 points en 25 matchs. L’équipe du Colorado lutte farouchement pour le premier rang de la division Centrale et Joe Sakic se réjouit de toutes les décisions prises au cours des trois dernières années. Colorado, ne l’oublions pas, détient le premier choix de repêchage des Sénateurs d’Ottawa en prévision du repêchage de 2019.

Mantha : le grand déblocage ?

Est-ce enfin l’émergence d’Anthony Mantha, des Red Wings de Detroit ? Pourtant, lors des 10 premiers matchs de la saison, Jeff Blashill ne ratait pas une occasion de remettre en question l’effort au travail de son imposant ailier. Les statistiques affichées par

Mantha militaient en faveur de l’entraîneur, son jeune joueur n’ayant marqué qu’un but et récolté deux passes avec un différentiel de -12, le pire de la ligue. Mais en novembre, Mantha a inscrit 8 buts et 11 points lors des 14 derniers matchs et affiche un différentiel de +6. Blashill n’a plus rien à dire, sauf que Mantha possède l’un des tirs les plus foudroyants de la ligue. Tiens, tiens !

Les princes des Maritimes

Les deux grandes vedettes des Maritimes, Sidney Crosby et Nathan MacKinnon, ont offert tout un spectacle, mercredi à Denvier, alors que l’Avalanche a battu les Penguins 6 à 3.

Crosby a marqué trois buts, MacKinnon a récolté 1 but et trois mentions d’aide. Le joueur de centre de l’Avalanche a pu miser sur la contribution de tout un chacun alors que Crosby a gardé les Penguins dans le coup pendant 50 minutes avec l’aide de quelques complices.