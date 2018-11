Une pétition lancée pour suspendre le projet du Club Med dans Charlevoix

Un citoyen de Charlevoix vient de lancer une pétition en ligne pour faire suspendre les travaux de construction du Club Med à Petite-Rivière-Saint-François.

«Nous demandons la suspension des travaux en cours au Massif de Charlevoix tant qu’une étude de sécurité routière n'aura pas été complétée dans les règles de l’art et dûment approuvée par les autorités publiques», indique l’instigateur de la pétition, François Lessard, de baie Saint-Paul.

Selon ce dernier, une telle étude aurait dû être faite par le ministère des Transports du Québec avant l’annonce de l’arrivée du Club Med dans Charlevoix.

Il soutient que la route actuelle dans le village de Petite-Rivière-Saint-François demeure «très dangereuse» alors que d’importants travaux de construction sont en cours pour ériger le futur Club Med de Charlevoix.

«Le risque ne pourra que s’accroître mathématiquement au fur et à mesure de l'augmentation de la circulation de tous types de véhicules au gré de l'avancement des importants projets de développements situés au bas de la plus dangereuse côte routière de Charlevoix avec ses 400 mètres de dénivelé et de surcroît tout au bout d'un étroit cul-de-sac géographique long de 7 kilomètres», fait valoir le citoyen.

M. Lessard rappelle que le conseil municipal a fait part formellement au ministère des Transports du Québec de ses inquiétudes au cours des derniers mois.

Qui paiera la facture ?

Il se demande par ailleurs qui paiera la note si d’importants travaux routiers sont nécessaires pour le réaménagement de la seule route qui se rend au bas des pentes du Massif de Charlevoix, là où seront érigés les quartiers du Club Med.

Construit à coût de 120 millions $, le Club Med prévoit un fort achalandage dans Charlevoix dès l’ouverture de son village de montagne 4 saisons le 1er décembre 2020.

Le Club Med, qui est liée avec une entente de 15 ans avec le Groupe Le Massif, prévoit une rentabilité rapide avec un taux d’occupation d’au moins 85 % en hiver et de 70 % en été.

Dès 2020-2021, les promoteurs anticipent un achalandage de 580 000 jours-montagne toutes activités confondues.

Le complexe hôtelier, qui sera doté d’une piscine intérieure, d’un spa, d’un centre de conférence et de deux restaurants, devrait fournir du travail permanent à plus de 350 personnes.

La pétition sera remise au début de 2019 à la députée provinciale de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Émilie Foster, ainsi qu’à la députée fédérale de Beauport-Côte-de-Beaupré-Île d'Orléans-Charlevoix, Sylvie Boucher.