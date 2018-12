Brève, mais vaste panne de courant à Québec

Une défectuosité sur le réseau électrique d’Hydro-Québec a entraîné une brève, mais très importante interruption de courant, à Québec, samedi matin.

Pas moins de 50 000 clients ont été privés d’électricité momentanément, a confirmé Hydro-Québec. L’interruption a cependant été de très courte durée: une dizaine de minutes environ.

Ce fut suffisant pour créer une certaine confusion sur les routes alors que les feux de circulation ont cessé de fonctionner durant cette période de temps sur plusieurs grandes artères, dont les boulevards Pierre-Bertrand et Wilfrid-Hamel, ou encore la 1re Avenue.

Problème technique

La société d’État parle d’un événement qui a commencé à 9 h 41 et qui s'est terminé à 9 h 52. La panne a affecté plusieurs secteurs, principalement les quartiers Limoilou et Vanier. Des interruptions ont également été signalées dans le Vieux-Québec.

«On a connu un problème technique un peu plus tôt en journée au poste Frontenac [en bordure de l’autoroute Laurentienne]. On a été en mesure de rétablir tout le monde en 10 minutes», affirme Hélène Fortin, porte-parole d’Hydro-Québec.

Rien n’indique qu’un méfait ou un geste criminel est derrière ce bris. La météo n'est pas en cause non plus. La société d’État mènera des investigations pour déterminer la raison exacte de l’interruption.

«L’important, c’est que tout le monde a été rétabli de façon rapide et efficace. De notre côté, c’est notre priorité», souligne Mme Fortin.

Une trentaine d’appels

L’incident a passablement occupé les pompiers puisque plusieurs systèmes d’alarme se sont déclenchés. Les pompiers évoquent une trentaine d’appels pour de simples vérifications. Un appel a aussi concerné un ascenseur bloqué, selon nos informations.

La police de Québec ne rapporte aucune collision liée à cet incident sur son territoire.

Le Code de la sécurité routière précise clairement que lorsqu’un feu de circulation est inopérant, le conducteur d’un véhicule ou le cycliste qui se présente à une intersection doit se comporter comme si elle était réglementée par des panneaux d’arrêt dans toutes les directions.