Charles-Edouard D’Astous en route vers un record à Rimouski

RIMOUSKI | En septembre dernier, Charles-Edouard D’Astous n’a pas réussi à convaincre la direction des Sénateurs d’Ottawa de lui consentir une invitation pour leur camp d’entraînement, ni un premier contrat professionnel.

Au rythme où il produit actuellement, l’athlète de 20 ans obtiendra vraisemblablement le luxe de choisir sa destination lorsqu’il quittera la LHJMQ, le printemps prochain.

Meilleur pointeur chez les arrières dans le circuit Courteau avec huit buts et 28 passes en 24 matchs, D’Astous domine aussi le classement dans la Ligue canadienne de hockey depuis le début de la saison.

S’il évite les blessures, il complétera sa fructueuse carrière au sommet des meilleurs défenseurs dans l’histoire de l’Océanic. Avec 151 points (43-108) à sa fiche, il ne lui en manque que sept pour rejoindre Aaron Johnson au deuxième rang. Le record de 180 points, établi par Patrick Coulombe entre 2001 et 2006, semble de plus en plus à sa portée.

« En revenant du tournoi des recrues à Laval, ce fut une source de motivation pour connaître du succès à Rimouski », explique le capitaine de l’Océanic. « J’ai connu un gros été d’entraînement et j’étais prêt pour ma dernière année. De toute façon, c’est tellement facile de jouer avec Laf (Alexis Lafrenière). »

Pousser pour gagner

Maintenant que son équipe a replacé sa situation avec huit victoires à ses 10 dernières rencontres, D’Astous estime que l’Océanic possède les éléments pour croire en ses chances de remporter les grands honneurs.

« On a réussi à faire oublier notre mois d’octobre exécrable. Ce sera à Serge (Beausoleil) de prendre les décisions (à la période des transactions), mais on veut pousser pour gagner. Nous faisons partie du groupe de prétendants qui peuvent espérer gagner. À l’intérieur du vestiaire, nous y croyons tous », indique le défenseur de Rimouski.

Entre-temps, Charles-Edouard D’Astous et ses coéquipiers affronteront les puissants Mooseheads d’Halifax, dimanche après-midi, dans le cadre du traditionnel match des toutous présenté au Colisée Financière Sun Life de Rimouski.

L’Océanic se frottera à quelques puissances de la LHJMQ en décembre. L’horaire prévoit trois affrontements contre le Drakkar de Baie-Comeau et des duels contre les Voltigeurs de Drummondville et le Phoenix de Sherbrooke.