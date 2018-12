Décès de George H. W. Bush: Trudeau loue «son esprit du service exemplaire»

OTTAWA – Le premier ministre Justin Trudeau a joint sa voix samedi au concert de louanges qui a suivi l’annonce du décès de l’ex-président américain George H. W. Bush.

M. Trudeau a offert ses condoléances aux membres de la famille Bush et aux nombreux amis du 41e président des États-Unis, qui est mort tard vendredi soir à l’âge de 94 ans.

«Son esprit du service exemplaire et son dévouement envers son pays ont marqué chacun des rôles qu’il a occupés, notamment au sein du Congrès américain, à titre d’ambassadeur aux Nations Unies, de chef de l’Agence centrale de renseignement et à la Maison-Blanche», a indiqué le premier ministre.

«Même après son départ de la vie publique, le président Bush n’a jamais cessé d’être au service des autres», a-t-il ajouté, soulignant que son «héritage en inspirera bien d’autres».

Le prédécesseur de Justin Trudeau, Stephen Harper, a aussi rendu hommage à ce «leader conservateur et homme de famille dévoué qui laisse un incroyable et impérissable legs».

Brian Mulroney témoignera

L’ex-premier ministre Brian Mulroney, qui a signé l’Accord de libre-échange nord-américain en 1992 avec George Bush père et le président mexicain Carlos Salinas, sera l’une des personnes qui témoignera lors des funérailles d’État, selon Global News.

En septembre dernier, M. Mulroney a reçu le «George Bush Award for Excellence in Public Service», un prestigieux prix remis à des personnes ayant servi leur pays avec honneur et distinction.

En recevant son prix à Kennebunkport, dans l’État du Maine, Brian Mulroney avait fait l’éloge de George Bush père en vantant son leadership notamment lors de la chute de l’URSS et de la première guerre du Golfe.