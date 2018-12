Entrepreneur de l’année au Canada

C’est le Québécois Germain Lamonde, fondateur d’EXFO, qui a remporté le titre d’Entrepreneur de l’année 2018 au Canada, un prix décerné par le cabinet d’audit Ernst & Young.

« Je me sens comme un père de famille qui est très fier de ses enfants ! C’est d’abord et avant tout un succès d’équipe. Je suis vraiment très fier de tout ce qu’on a accompli au fil des ans et ça ne fait que commencer. On a encore beaucoup de grands projets », a réagi M. Lamonde.

Les responsables de ce prestigieux concours ont reconnu le côté visionnaire de M. Lamonde qui a su identifier un besoin, que de nombreuses entreprises ne soupçonnaient pas, dans le domaine de la fibre optique.

EXFO est devenue un leader avec ses solutions intelligentes de test, de monitoring et d’analytique destinées aux principaux fournisseurs de services de communication. La société inscrite à la Bourse de Toronto compte aujourd’hui 2000 employés, dont 550 à Québec, où se trouve le siège social. Depuis sa fondation en 1985, EXFO a généré des exportations d’une valeur de 4 G$.

Créer de la richesse

« On crée de la richesse collective au Québec et au Canada, et on est vraiment très fier de cela. Je suis extrêmement honoré de représenter le Québec à ce prestigieux gala », a-t-il ajouté.

Un autre mérite de M. Lamonde a été sa capacité de résister à l’éclatement de la bulle technologique, au début des années 2000, qui n’a pas épargné des géants comme Nortel.

« De 1985 à 2000, on a connu une croissance moyenne de 60 % par année, jusqu’à l’effondrement du marché des télécommunications, où beaucoup d’entreprises ont traversé des difficultés majeures. »

Rythme de croisière

« Durant cette période, EXFO a dû faire des réductions d’effectifs qui ont été extrêmement difficiles pour une société qui était toujours en mode de croissance. L’épine dorsale de l’organisation, qui est très centrée sur l’innovation, nous a permis de nous en sortir rapidement et de reprendre un rythme de croissance. »

En 2017, M. Lamonde a annoncé que Philippe Morin lui succédait au poste de président-directeur général. Il est devenu, quant à lui, président exécutif du conseil d’administration. M. Lamonde, qui est toujours actionnaire principal de la société, reste très impliqué dans l’ensemble des grandes décisions touchant EXFO.

« Je continue à m’assurer à long terme du succès de l’organisation », a-t-il confié.

Volet mondial

L’exercice 2018 s’est déroulé sous le signe des transformations stratégiques pour EXFO, qui a procédé à quatre acquisitions depuis deux ans.

Pour M. Lamonde, la compétition ne s’arrête pas là. En plus de viser les plus hauts sommets pour son entreprise, il se mesurera aux lauréats de plus de 50 pays au volet mondial du Grand Prix de l’Entrepreneur d’EY, qui se tiendra à Monaco, en juin 2019.