Jusqu’à 800$ par jour au spa

Même s’ils sont parmi les mieux payés au Canada et qu’ils sont des travailleurs autonomes, des médecins québécois se font rembourser par les contribuables des activités de yoga et de méditation, a découvert notre Bureau d’enquête.

Au total, une trentaine de spécialistes et d’omnipraticiens ont participé la semaine dernière au Colloque sur le bien-être des médecins dans le bucolique décor du Spa Eastman, dans les Cantons-de-l’Est.

Lors d’une des activités au programme, ils ont notamment eu à éplucher une clémentine et à la savourer avec les yeux fermés.

Entre deux ateliers, ils ont pu profiter des bains extérieurs mis à leur disposition et de « cuisine tonique ».

Ils ont également fait des mouvements de yoga et des exercices de respiration au son d’une clochette, avons-nous pu constater.

Chaque participant a dû payer entre 800 $ et 1400 $ pour s’inscrire au colloque de deux jours et entre 470 $ et 590 $ pour le forfait hébergement-repas.