Le Canada qualifié pour la Coupe du monde

Malgré des défaites à ses trois plus récents matchs, l’équipe canadienne junior de baseball a assuré sa qualification pour la Coupe du monde 2019 en terminant parmi les quatre meilleures nations au Championnat panaméricain de baseball des 18 ans et moins disputé au Panama.

Les États-Unis, le Panama, le Canada et le Nicaragua ont effectivement pris les quatre premières positions de la «super round» du tournoi.

L’équipe canadienne affrontera celle du Nicaragua, dimanche, lors de la finale pour la médaille de bronze.

Dans un revers de 4-2 contre le Panama vendredi soir, le lanceur québécois Antoine Jean a bien fait en relève. S’amenant au monticule alors que les buts étaient remplis avec un retrait en début de huitième manche, le gaucher a évité les dommages. Il a plus tard conclu la rencontre, ne permettant aucun point et aucun coup sûr en une manche et deux tiers.

Samedi, alors que son sort était déjà jeté, le Canada s’est incliné 8-2 face à la République dominicaine.

Dans un match précédent dans cette compétition, l’équipe canadienne avait facilement battu le Nicaragua par le pointage de 14-1. Les espoirs d’une médaille de bronze semblent donc bien présents pour le Canada qui devrait miser sur l’Ontarien Ben Abram comme lanceur partant.

En plus de Jean, Olivier Morin-Larocque et Raphaël Pelletier sont les autres Québécois faisant partie de la formation nationale. Robert Fatal compte par ailleurs dans le personnel d’entraîneurs.