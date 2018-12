Le dépotoir leur empoisonne la vie

Le dépotoir de Saint-Lambert-de-Lauzon empoisonne la vie de plusieurs citoyens qui vivent avec des odeurs nauséabondes depuis environ deux ans.

« Ça sent les œufs pourris. » C’est la phrase qu’on entend le plus souvent quand on parle aux citoyens de Saint-Lambert-de-Lauzon qui vivent depuis maintenant deux ans avec des épisodes de plus en plus fréquents d’odeurs qui envahissent leur quartier. Celles-ci sont même dispersées jusqu’au village qui est situé à 6 km du lieu d’enfouissement technique (LET).

Plusieurs citoyens estiment que leur qualité de vie est grandement affectée et ils craignent pour la perte de valeur de leur propriété. « Pas facile de déménager et surtout de vendre la maison avec ces odeurs-là », écrit une citoyenne sur la page Facebook Saint-Lambert-de-Lauzon, où les témoignages abondent et où plusieurs personnes expriment leur frustration et leur mécontentement.

Photo Stevens LeBlanc

Jimmy Chrétien vit au village de Saint-Lambert. Depuis plusieurs mois, les odeurs nauséabondes lui empoisonnent la vie. Parfois à tel point qu’il n’est pas capable de supporter de rester à l’extérieur. « L’autre fois, je suis sorti dehors et c’était tellement dégueulasse, l’odeur, que je suis rentré. »

« C’est L’enfer »

Lui qui possède une boutique au village songe même à déménager. « Ça sent le méthane et une odeur qui ressemble à des œufs pourris. Quand c’est humide, ça sent le dépotoir, c’est l’enfer. Il paraît que les gens sentent ça jusqu’à Saint-Étienne. »

« On a atteint le summum. C’est toutes les semaines. Cet été, à la Saint-Jean, on était en famille, sur le bord de l’eau à faire un feu. On n’a pas pu le faire. C’était insoutenable », relate Mme Dufour, qui habite un quartier de Saint-Lambert qui est fortement touché, et qui doit fréquemment fermer son échangeur d’air pour empêcher la puanteur d’entrer dans la maison.

« Mon fils vient en visite et me dit que ça n’a pas de bon sens. Il voulait s’en revenir vivre ici. Et là, il a changé d’idée. »

Deux, trois fois par semaine

Pierre-Luc Simard et sa famille habitent à plus de trois kilomètres du LET. Il est incommodé aussitôt que le temps est calme, qu’il ne vente pas et que la pression atmosphérique est plus élevée. « C’est depuis environ trois ans. Cet été, c’était particulièrement récurrent. Deux à trois fois par semaine, sans exagérer. »

Ses trois enfants évitent de sortir jouer à l’extérieur pendant les épisodes. « Mais pour les activités extérieures obligatoires comme sortir les chiens, les poubelles ou faire de l’entretien, c’est certain que ce serait plus agréable si ça ne sentait jamais », dit-il.

Isabelle Moisan vit moins les désagréments que certains de ses concitoyens, mais elle s’inquiète des conséquences à long terme, particulièrement sur la pratique des sports extérieurs.

« Nos terrains de soccer, c’est notre joyau à Saint-Lambert. Ils sont à peine à 3 km du dépotoir. Il ne faudrait pas que ça se rende jusque là et que nos jeunes arrêtent le sport. »

Les citoyens ont été convoqués par la Régie intermunicipale de gestion des déchets de Chaudière-Appalaches à une rencontre d’information le 11 décembre.

Lieu d’enfouissement technique de Saint-Lambert-de-Lauzon

Ouvert en 1974

Dessert les villes de Lévis et Saint-Lambert

100 hectares

Contient 2 millions de tonnes de déchets

40 000 tonnes de déchets y entrent chaque année

Une situation « inadmissible », selon le directeur

Le responsable du dépotoir compatit avec les citoyens affectés par les odeurs. Estimant que la situation est « inadmissible », il affirme qu’un dépotoir en 2018 est une aberration.

Le directeur général de la Régie intermunicipale de gestion des déchets de Chaudière-Appalaches et responsable du lieu d’enfouissement technique (LET), Louis Fleury, ne se défile pas. Il a convoqué les citoyens pour leur expliquer la situation, le 11 décembre.

« J’essaie pas de me justifier. Je comprends les gens. Mon site, il a plus de 45 ans, il a deux millions de tonnes de déchets. Nous faisons tout ce qui est possible. [...] J’ai beaucoup de compassion pour ces gens-là. Ils reçoivent des odeurs et c’est inadmissible. »

« Un dépotoir, en 2018, c’est une aberration. Comment ça se fait qu’on n’ait pas encore d’autres façons de faire ? On fait un tas qui fait 100 pieds de haut et mille pieds de long. Ça n’a plus de bon sens. »

La cause

En attendant, les autorités cherchent la cause des odeurs. M. Fleury pointe les conditions météo, mais surtout l’utilisation depuis 2010 de matériaux secs de construction, comme du gypse, comme recouvrement.

Ces matériaux sont connus pour dégager une forte odeur en se décomposant.

Ils ont été utilisés dans le LET d’Armagh, entre autres, où les citoyens avaient mené une bataille pour la qualité de leur air.

Encore plusieurs mois

Un mandat va être donné prochainement pour identifier les sources des odeurs.

Mais déjà, on sait que les citoyens en ont encore pour plusieurs mois à en subir les inconvénients. Parce que rien ne peut être fait avant la fonte de la neige, explique M. Fleury.

En juin, pour 1,5 million $, on va étanchéiser les cellules problématiques. Les gaz qui s’échapperont seront brûlés à la source avec une lampe torchère.

Le ministère de l’Environnement, qui a autorisé l’utilisation de matériaux secs, n’a pas été en mesure de répondre aux questions du Journal, hier.