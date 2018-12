Le Lightning remporte la bataille de la Floride

Le Lightning de Tampa Bay a comblé un déficit de quatre buts pour finalement l’emporter 5 à 4 en prolongation face aux Panthers de la Floride, samedi soir, à Sunrise.

C’est Brayden Point qui a fait la différence avec son 19e but de la saison. Les Québécois du Lightning se sont également démarqués, alors qu’Alex Killorn, Mathieu Joseph et Cédric Paquette ont touché la cible. Joseph a d’ailleurs été à l’origine de la poussée des siens en marquant son sixième but de la saison au milieu du deuxième vingt.

Pour sa part, Nikita Kucherov a récolté trois points dans la victoire.

Chez les Panthers, Jonathan Huberdeau a amassé deux points pour un cinquième match consécutif en marquant son sixième but de la saison et en contribuant à celui d’Aleksander Barkov.

Le Québécois s’est ainsi approché de la marque de concession établie par Pavel Bure en 2000-2001, alors qu’il avait enchaîné sept matchs consécutifs avec au moins deux points.

Les Wings se dressent devant Marchand

Brad Marchand a encore fait des siennes, samedi soir, à Boston, dans une défaite de 4 à 2 des Bruins face aux Red Wings de Detroit.

Après avoir servi une dure mise en échec à Nick Jensen en fin de deuxième période, Marchand a pourchassé avec insistance Tyler Bertuzzi, à qui il a finalement assené un coup de bâton.

Il a ensuite donné un autre coup de bâton au gardien des Wings, Jimmy Howard, venu à la défense de Bertuzzi. S’en est suivi une mêlée impliquant tous les joueurs sur la patinoire, y compris Howard et le gardien des Bruins, Tuukka Rask. Pas moins de huit pénalités ont été décernées en lien avec cet incident.

Les visiteurs ont répondu aux Bruins en marquant deux fois en troisième pour s’assurer la victoire.

Les Islanders de retour au Nassau Coliseum

Les Islanders de New York ont célébré leur retour au Nassau Coliseum, où ils n’avaient pas joué depuis le 11 avril 2015, avec une victoire de 3 à 2 face aux Blue Jackets de Columbus.

C’est Casey Cizikas qui a fait la différence avec son sixième but de la saison, marqué au cours du troisième engagement. Anders Lee et Anthony Beauvillier ont également touché la cible pour l’équipe locale.

Les Islanders disputeront 20 autres matchs cette saison au Nassau Coliseum qui leur avait servi de domicile de 1972 à 2015 et qui, depuis, a été entièrement rénové. L’autre moitié de leurs matchs à la maison seront disputés à Brooklyn.