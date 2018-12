Lévis honore ses meilleurs athlètes

Les athlètes lévisiens ont été à l’honneur lors de la 4e cérémonie des Bourses aux athlètes ambassadeurs de Lévis, qui s’est tenue le 27 novembre dernier à l’Anglicane. Cette année, 59 athlètes de Lévis ont reçu un montant total de 50 000 $ en bourses. En 2018, huit bourses ont été remises dans la catégorie Espoir, 11 bourses dans la catégorie Relève, 32 bourses dans la catégorie Élite et huit bourses dans la catégorie Excellence. Il s’agit d’un nombre record de bourses dans la catégorie Excellence depuis la création du programme en 2015. Lévis est aussi associée à la Fondation B.S.R. qui offre également des bourses aux athlètes lévisiens afin d’augmenter la visibilité et l’appui aux athlètes.

80 ans

Photo courtoisie

Bonne fête, ce matin, à Serge Delwaide, de Sainte-Anne de Beaupré, qui devient en ce jour octogénaire. Serge, retraité de la compagnie de cigarettes Rothmans Benson & Hedges inc. (il y a travaillé 40 ans), est un grand sportif. Il joue au tennis toute l’année, pratique le golf et le vélo. Il adore lire ma page du Journal de Québec et parions ce matin qu’il sera quelque peu surpris de s’y voir.

Reconnaissance

Photo courtoisie

Bravo à Jacques Duval qui s’est vu décerner, le 6 novembre au Château Frontenac, à l’occasion de la rencontre hebdomadaire du Club Rotary de Québec, un certificat de Reconnaissance soulignant ses 50 ans de vie rotarienne et son assiduité aux activités du club. Jacques a participé à la fondation ou à la relance de 17 clubs Rotary au fil des ans. En 2012, il a reçu la Médaille de l’Assemblée nationale en reconnaissance de son engagement dans la communauté. Soulignons que le Club Rotary de Québec fêtera son centenaire en juin 2019. Sur la photo, Jacques Duval (à gauche) reçoit son certificat des mains d’Éric Mercier, président 2018-2019 du Club Rotary de Québec.

60 ans de mariage

Photo courtoisie

Parents et amis(es) se sont réunis, le 17 novembre dernier, afin de célébrer le 60e anniversaire de mariage de Thérèse Martineau et Philippe Demers (photo) de Sainte-Agathe-de-Lotbinière. Le couple a 3 enfants, Gaétan, Gilberte et Ginette, 6 petits-enfants et autant d’arrière-petits­-enfants. Félicitations.

Somme record

Photo courtoisie

Le 27e Buffet gastronomique annuel d’Adaptavie, présenté le 10 novembre dernier à l’auditorium de l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec, sous la présidence d’honneur de Michel Martineau, VP principal Indemnisation chez Desjardins Groupe d’assurances générales, a permis d’amasser la somme record de 152 989 $ au profit d’Adaptavie. Plus de 450 convives ont pris part à la soirée qui se veut la principale activité de financement de l’organisme dédié à la prévention, au maintien, à l’amélioration et à la promotion de la santé et du bien-être des personnes vivant avec des limitations fonctionnelles. Sur la photo de gauche à droite : Michel Martineau, président d’honneur ; Mario Légaré, directeur général d’Adaptavie ; Bernard Arnaudeau, enseignant à l’École hôtelière Fierbourg ; Alain Bolf, membre du CA de la Société des chefs cuisiniers et pâtissiers, région de Québec ; et Mathieu Olivier, président d’Adaptavie.

Anniversaires

Photo courtoisie

Nicola Ciccone (photo) auteur-compositeur-interprète québécois de descendance italienne, 41 ans... Gilbert O’Sullivan, auteur-compositeur et interprète irlandais, 72 ans.... Bette Midler, actrice américaine et chanteuse, 73 ans... Lee Trevino, golfeur, champion de l’US Open (1968 et 1971) et de la PGA (1974 et 1984), 79 ans... Claude Cossette, spécialiste de la publicité et écrivain québécois, 81 ans... Woody Allen, acteur, réalisateur et scénariste américain, 83 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 1er décembre 2017. Daniel Gaudreau (photo), 57 ans, président de Gaudreau Environnement... 2016. Dr Gérard Desrosiers, 97 ans, médecin de campagne québécois et créateur du Réseau Biblio du Québec... 2014. Jean Faber, 71 ans, chanteur québécois... 2011. Jocelyne Goyette, 63 ans, comédienne et dramaturge québécoise... 2009. Réginald Breton, 64 ans, chanteur du groupe populaire Les Excentriques.