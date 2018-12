Marie-Ève Dicaire championne du monde

QUÉBEC | Après la défaite d’Adonis Stevenson, Marie-Ève Dicaire a sauvé le spectacle pour le Groupe GYM alors qu’elle est devenue championne IBF du monde des super-mi-moyens.

La Québécoise (14-0, 0 K.-O.) est venue à bout de l’Uruguayenne Chris Namus (24-5, 8 K.-O.) en l’emportant par décision unanime. Les juges ont remis des cartes 97-93 x 2 et 96-94.

Dicaire écrit donc une page d’histoire de la boxe québécoise alors qu’elle est la première femme à devenir championne du monde. Du même coup, elle devient la 17e pugiliste de la Belle Province à remporter un titre mondial.

« On l’a fait ! Il y a quatre ans, je ne savais pas si j’allais encore boxer. Il y a une équipe qui a cru en moi, a souligné Marie-Ève Dicaire lors de son point de presse d’après-combat. Aux septième et huitième rounds, je n’avais plus de jambes et j’ai persévéré.

« Au dernier round, on m’a demandé de laisser aller mes mains. C’est ce que j’ai fait. »

Au 10e et dernier round, Dicaire a livré ses deux meilleures minutes en carrière. Elle a atteint solidement Namus à au moins cinq reprises à la tête. Toutefois, l’orgueil de Saint-Eustache n’a pas été en mesure d’ébranler la championne.

« On savait que Marie-Ève avait tous les outils pour l’emporter, a souligné l’entraîneur Stéphane Harnois. Elle m’a fait peur au début. On savait que si elle respectait le plan de match, elle l’emporterait.

« Namus était pesante dans ses coups, mais elle n’avait pas l’intelligence de Marie-Ève. On ne le savait pas, mais elle avait une pression énorme sur ses épaules. »

Un promoteur heureux

Pour sa part, Yvon Michel était très heureux de la performance de Dicaire.

« Elle a bien progressé et elle a été disciplinée jusqu’au bout, a souligné le promoteur. Marie-Ève a été patiente pendant le chemin qu’elle a dû parcourir.

« Elle a livré la meilleure performance de sa carrière. Je suis fier et heureux de toutes les autres conquêtes de mes boxeurs. »