Montréal a banni Elvis... et Ali!

Bob Arum est le king des promoteurs. Il vaut plus de 500 millions de dollars et avec son entente de sept ans avec ESPN, il est le promoteur le mieux nanti au monde. Mieux qu’Eddie Hearns avec DAZN.

Mais surtout, Bob Arum est un diplômé de Harvard, un ancien procureur de la Couronne dans le temps du président John Kennedy, et un homme affable qui a été accueilli à la table des plus grands de ce monde. En plus, il est doté d’une mémoire phénoménale.

Bob Arum ne résume pas. Bob Arum se raconte.

La première histoire « locale » qu’il a racontée concerne Muhammad Ali, George Chuvalo et... le maire Drapeau. Ou comme il l’a dit dans un rare moment de grivoiserie « that f... mayor Drapeau ».

On était en 1966. Les États-Unis s’enlisaient dans ce qui allait devenir l’horrible guerre du Vietnam. Les jeunes Américains s’enfuyaient au Canada ou devenaient objecteurs de conscience parce qu’ils ne voulaient rien savoir d’aller se battre dans la jungle. C’est comme ça que Jack Todd, de The Gazette, a atterri à Montréal. Muhammad Ali a alors déclaré « qu’il n’y a pas un Viêt-Cong qui m’a traité de nègre » et qu’il n’était pas question qu’il aille se battre en Asie.

Ali a été suspendu par toutes les commissions athlétiques des États-Unis et a dû s’exiler pour défendre son titre. En attendant d’en être dépouillé.

« C’est comme ça que je suis arrivé à Montréal pour organiser un combat entre Ali et George Chuvalo. Tout était parfait, la commission athlétique de Montréal était d’accord, j’étais prêt à foncer quand ce foutu maire Drapeau a eu la trouille. Il craignait un boycott de son Expo 67 par les vétérans américains qui menaçaient de ne pas venir à Montréal s’il accueillait Ali », de raconter Arum.

Moins de 10 ans plus tôt, de crainte de déplaire au cardinal Paul-Émile Léger, on avait refusé qu’Elvis Presley, ce suppôt du sexe musical lascif, vienne chanter à Montréal. C’est finalement Ottawa qui a reçu Elvis. VIA Rail avait nolisé un train, le Rock-N-roll Cannon Ball, pour que les fans puissent se rendre dans la capitale. Montréal doit être la seule ville au monde à avoir banni de ses scènes les deux plus grands noms de la culture populaire du 20e siècle.

Finalement, avec 17 jours pour que Chuvalo puisse s’entraîner et pour faire la promotion du combat, Harold Ballard a réussi à présenter Ali-Chuvalo à Toronto. Bob Arum est encore reconnaissant envers Ballard pour s’être tenu debout devant la justice américaine. Il en parle avec des éloges plein la bouche. Là-dessus, je n’insisterai pas, Harold Ballard a laissé aux Québécois de son époque le souvenir d’un être avaricieux et grossier.

LA FEMME DE SUGAR RAY...

Impossible de résumer ce voyage fou dans le temps et sur les continents. Pas compliqué, Bob Arum a connu tous les gens célèbres de la planète. Il s’est fait arnaquer par Donald Trump à Atlantic City, il était l’ami d’Imelda Marcos, la femme du dictateur des Philippines, il trouve que George W. Bush est un des hommes les plus charmants qu’on puisse imaginer, et il arrive même à s’entendre avec Don King.

« Il me traitait de raciste alors que j’avais connu Martin Luther King et que je m’étais impliqué pour les droits des Noirs. J’ai même embauché le grand Jim Brown pour être annonceur dans le ring. Ce fut le premier Noir à faire ce travail. Comment j’ai fait ? C’est simple, j’ai toujours refusé de m’abaisser à son niveau. Je n’aurais jamais été capable de gagner quoi que ce soit, il aurait toujours été plus grossier, plus méchant et plus vulgaire que moi », dit-il en souriant...

Je reviens donc au local : l’histoire se passe en 1980, entre le référendum du 20 mai et le super gala au Stade olympique pour le combat entre Sugar Ray Leonard et Roberto Duran, un mois plus tard. Ça doit être le seul gala de l’histoire dont le promoteur était un organisme gouvernemental. « Ils avaient payé 3,5 millions pour obtenir le combat. C’était beaucoup, beaucoup d’argent », raconte-t-il.

Ce soir-là, il avait plu des cordes. Les coiffures des dames, savamment élaborées au spray net sur le bord du ring, avaient pris une joyeuse débarque.

Le combat avait duré 15 rounds et personne n’avait compris pourquoi Leonard avait refusé de s’en tenir à son style et avait passé les 12 premiers rounds à courir après Duran pour lui arracher la tête. Arum rit : « Je vais vous révéler un secret. Duran, qui était un chat de ruelle, avait posté un espion devant l’hôtel des Leonard au centre-ville. Toutes les fois que

Mme Leonard sortait pour aller magasiner ou visiter un endroit, on prévenait Roberto, qui accourait rapidement. Il marchait derrière la pauvre femme en l’abreuvant d’injures et d’insultes les plus grossières qu’on puisse imaginer. C’était insensé », dit-il.

Il poursuit : « Le soir du combat, Sugar Ray était hors de lui. Il s’est calmé au 12e round. D’ailleurs, à partir de ce moment-là, il n’a plus jamais perdu un round contre Duran. Mais je suis obligé de reconnaître qu’à Montréal, Duran avait été plus rusé que Sugar Ray. »

Ti-Guy Émond va perdre connaissance en lisant cette histoire. La seule dans la carrière de Duran qu’il ne connaissait pas...

SADDAM HUSSEIN, UN BON GARS ?

Des histoires, des histoires et encore des histoires. Qui donc lui a montré le métier de promoteur, lui un procureur de la Couronne ? Il répond humblement : « Muhammad Ali. Il a été le plus grand promoteur de tous les temps. Au début, il ne savait ni lire ni écrire, mais il était tellement brillant et intelligent qu’il maîtrisait tous les aspects de la profession. J’ai tout appris de lui. »

À propos d’Imelda Marcos et de ses 100 000 paires de souliers... En fait, il n’a pas parlé des souliers, mais il a parlé de tous ces dictateurs qui ont rendu visite à la femme du président Marcos.

« Elle avait adoré Fidel Castro. Le colonel (Mouammar) Kadhafi lui avait offert un plateau en or avec un Coran. Quand il a tenté de lui faire une passe, elle lui a rappelé que ça ne devait pas être prévu dans le Coran. Un jour, avant sa mort, elle m’a parlé de Saddam Hussein.

« C’était vraiment un gentil monsieur », m’a-t-elle dit.

– Hein ? Saddam Hussein, un gentil monsieur ? Impossible...

« En tous les cas, il a été gentil avec moi », s’est-elle défendue.

Et il y a cette histoire d’Evel Knievel qui avait sauté au-dessus du Snake River Canyon sur sa moto propulsée par une fusée. Il s’était cassé la gueule, mais l’événement avait été couvert à la folie. Bob Arum était le promoteur. Il rit : « C’était présenté dans un État mormon où il ne se passait jamais rien. Quand les journalistes ont appris que les superbes Mormonnes se distrayaient avec les journalistes, le mot s’est passé. Ils voulaient tous venir couvrir le saut... »

Que c’est vilain. J’arrête là, plus d’espace.

