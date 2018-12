Terrains à 500 $ pour attirer des Québécois

Un petit village francophone du nord de l’Ontario veut attirer des Québécois en leur vendant un terrain 500 $ pour qu’ils viennent vivre en français dans leur coin de pays.

« On offre une douzaine de terrains résidentiels à 500 $. Ils valent entre 5000 $ et 7000 $ chacun. On a tous les services. Certains font même face au terrain de golf », explique avec enthousiasme l’administrateur en chef de Smooth Rock Falls, Luc Denault.

Plus encore, ajoute l’homme, ceux qui posent le pied dans ce village de 1300 âmes ont même droit à un rabais de taxes municipales de trois ans. En échange, les nouveaux résidents s’engagent à bâtir leur maison au cours des deux premières années.

« Bonbons fiscaux »

Ce n’est pas la première fois que la petite communauté de Smooth Rock Falls lance une telle offensive. L’an dernier, elle a fait parler d’elle pour ses « bonbons fiscaux » comme ses terrains à 90 % de rabais ou ses prêts de 1 million $ aux entrepreneurs.

À la même époque, elle a francisé son logo bilingue et mis plus de l’avant une version aux accents français pour donner le ton : « Presque nord, presque parfaite ».

Secouée par la crise linguistique actuelle, la ville tape sur le clou et espère que son message se rendra aux oreilles de Québécois tentés de repartir à neuf dans leur région.

À trois heures et demie de route de Rouyn-Noranda, la ville bilingue de Smooth Rock Falls joue à fond la carte de la séduction pour montrer son visage français au monde.

Village gaulois

École, hôpital, bibliothèque, église, aréna, restaurants, salle de quilles, club de curling... Tout peut se faire dans la langue de Molière au village, dit son administrateur Luc Denault.

« On veut des francophones. Notre hôpital est bilingue, mais sa première langue, c’est le français. Le temps d’attente à l’urgence ne dépasse pas les 15 minutes », martèle-t-il.

Côté emploi, ses habitants travaillent plus au nord à l’Ontario Power Generation (OPG), à l’hôpital ou au centre de désintoxication de la ville. D’autres sont en construction ou en foresterie.

Mais Smooth Rock Falls a toujours soif de plombiers, électriciens, restaurateurs... bref, d’entrepreneurs prêts à mettre la main sur l’un de ses dix terrains commerciaux qui n’attendent qu’à trouver preneurs.

Crise économique

Si Smooth Rock Falls bûche si fort pour relancer son économie, c’est parce qu’elle revient de loin. En 2006, quand l’usine de pâtes et papier de Tembec a fermé ses portes, plus de 230 travailleurs ont perdu leur travail du jour au lendemain.

« Les jeunes gens ont trouvé un boulot en dehors de la ville. La population a diminué. On a vécu une crise économique. La ville a perdu 40 % de ses revenus », se souvient Luc Denault, encore ébranlé par ces années noires.

Aujourd’hui, Smooth Rock Falls renaît en misant sur sa fibre francophone pour conquérir le cœur des Québécois fiers de leurs ancêtres français communs.

« Ma descendance vient du Québec. On vient de la France. On est arrivés près de Montréal dans les années 1600. On remonte à loin », conclut M. Denault, la voix empreinte d’émotion.

Smooth Rock Falls

Fondation : 1929

Habitants : 1300

Prix d’une maison : 68 100 $

Âge moyen : 55 ans

Salaire moyen : 74 398 $

Études postsecondaires : 57 %

Source : Smooth Rock Falls