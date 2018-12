Tiger Woods bon dernier

Tiger Woods a conclu la troisième ronde du Hero World Challenge au dernier rang, samedi, aux Bahamas.

L’Américain de 42 ans a remis une carte de 72 (N) et affiche maintenant un cumulatif de 214 (-2). Ce pointage le place au 18e et dernier rang de ce tournoi qu’il organise lui-même annuellement.

Woods a bien mal débuté sa journée de boulot avec un boguey et un double boguey aux deuxième et troisième fanions. Il s’est ensuite repris avec des oiselets aux sixième et neuvième trous. Sur le deuxième neuf, le «Tigre» a alterné les bogueys et les oiselets, tout en jouant la normale sur trois trous.

Questionné sur ses mauvaises performances lors de ce tournoi, Woods ne semblait pas s’en faire outre mesure.

«Non, ce n’est définitivement pas alarmant. Je n’ai juste pas bien joué», a-t-il dit en entrevue au Golf Channel après sa ronde.

De bons mots pour George H. W. Bush

Woods, qui est reconnu pour avoir côtoyé plusieurs présidents des États-Unis, a exprimé son respect pour George H. W. Bush, décédé samedi à l’âge de 94 ans.

«C’était fantastique de l’avoir à ses côtés, a révélé Woods. Il s’agissait d’une des personnes les plus intelligentes que j’ai rencontrées. Il était tellement terre à terre.»

Triple égalité en tête

Au sommet du classement, trois golfeurs partiront en position de tête pour la dernière ronde de ce tournoi. L’Américain Tony Finau, l’Espagnol Jon Rahm et le Suédois Henrik Stenson ont tous frappé 203 (-13) coups en 54 trous. Le premier a ramené une carte de 67 (-5) samedi, alors que les deux autres ont joué une ronde de 69 (-3).